Allemagne : l'adolescente de 13 ans disparue à Berlin retrouvée morte dans une maison abandonnée

Cinq jours de recherches se sont achevés dans le drame. Le dimanche 8 novembre 2026, la police a découvert en Allemagne le corps de Lisa, une collégienne de 13 ans, dans une maison inhabitée d’Altglietzen, un quartier de Bad Freienwalde, dans le Brandebourg. Le village se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Berlin, près de la frontière avec la Pologne.

L’adolescente avait quitté son domicile du quartier de Marzahn le mardi 3 novembre vers 7h20, pour rejoindre son école en transport. Elle n’y est jamais arrivée. Les enquêteurs ont ensuite fouillé la zone avec des chiens, un hélicoptère et un drone sous-marin.

Les policiers ont trouvé un homme de 22 ans grièvement blessé à côté de la victime. D’après les premiers éléments, il se serait tiré une balle dans la tête à leur arrivée. Il vit à Marzahn, comme la victime, et il est soupçonné de l’avoir enlevée puis tuée.

Le parquet de Berlin a écarté l’hypothèse d’un lien entre eux : « Les enquêtes n’ont pour l’instant apporté aucun indice d’une relation préalable entre la victime et le suspect ». Il a aussi indiqué à propos de l’autopsie, réalisée le lendemain : « Des examens complémentaires ont été commandés ». La cause exacte du décès reste donc inconnue.

À Marzahn, des habitants ont déposé des bougies, des fleurs et des peluches au coin d’une rue pour lui rendre hommage. Une cagnotte lancée pour sa famille a déjà rassemblé près de 70 000 euros.