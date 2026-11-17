La France a levé le pied sur les antibiotiques en 2025, mais les bactéries qui leur résistent gagnent du terrain. Santé publique France a publié mardi 17 novembre 2026 son bilan annuel : les médecins et les pharmaciens de ville ont délivré 740,9 prescriptions pour 1 000 habitants l’an dernier, contre 860,9 en 2024. Ainsi, l’agence sanitaire est claire sur la tendance : « En 2025, la consommation d’antibiotiques marque une baisse significative, rompant avec la tendance à la hausse observée en 2024 ». Elle précise ensuite que « La consommation d’antibiotiques en secteur de ville a diminué en France en 2025 par rapport à 2024, selon les deux modes de mesure ». Pourtant, ce recul ne règle pas la question de l’efficacité de ces médicaments à l’hôpital.

Une baisse réelle, mais loin de la cible de 2027

En doses définies journalières, la consommation passe de 22,07 à 19,98 pour 1 000 habitants et par jour, soit 9,6 % de moins. De même, le bilan sur dix ans va dans le même sens, puisque « La consommation d’antibiotiques en secteur de ville en France a baissé entre 2015 et 2025, avec une réduction de 17 % en doses définies journalières (DDJ) et de 23,2 % en prescriptions ». Mais l’objectif fixé par la Stratégie nationale de prévention des infections et de l’antibiorésistance reste hors d’atteinte : 650 prescriptions pour 1 000 habitants d’ici 2027. Par conséquent, il en reste environ 91 à retrancher, soit une baisse supplémentaire d’environ 12 % en deux ans.

Ensuite, les auteurs attribuent le recul surtout à moins de débuts de traitement, et non à des traitements plus courts. Aussi, les enfants en profitent le plus, tandis que la baisse est plus modeste chez les 80 ans et plus, autour de 15 % sur dix ans. Là encore, les médecins généralistes signent 77,5 % des prescriptions, devant les chirurgiens-dentistes (11,9 %) et les spécialistes (9,1 %). Enfin, les pharmaciens franchissent pour la première fois 1 % des prescriptions, grâce à la délivrance directe après un test rapide d’orientation diagnostique.

Cependant, les antibiotiques du groupe 2, réservés à des indications précises parce qu’ils favorisent davantage les résistances, pèsent encore 35 % des prescriptions. En revanche, les écarts régionaux restent marqués : la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur consomment le plus, alors que les Pays de la Loire, la Bretagne et l’outre-mer sont les plus sobres.

À l’hôpital, les bactéries résistantes progressent

Le second volet du rapport est moins encourageant. Il porte sur les entérobactéries productrices de carbapénémases, des bactéries qui neutralisent les carbapénèmes, antibiotiques de dernier recours. Ainsi, à l’hôpital, leur incidence est passée de 0,013 à 0,041 pour 1 000 journées d’hospitalisation, soit 3,2 fois plus. Le seuil de 0,010, fixé au niveau de 2019 par la stratégie nationale, est donc largement dépassé. En 2025, l’agence a recensé 2 833 cas à l’hôpital, 799 en ville et 79 en Ehpad.

De son côté, la ville connaît la même dynamique : le taux y est passé de 1,7 à 8,4 pour 10 000 antibiogrammes entre 2020 et 2025, soit environ cinq fois plus. Escherichia coli représente 65,8 % de ces cas en ville, tandis que Klebsiella pneumoniae domine à l’hôpital, avec 33,1 %. Par ailleurs, l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur affichent les incidences les plus élevées, et les Hauts-de-France atteignent 29,0 pour 10 000 antibiogrammes dans les Ehpad.

Face à ce constat, Santé publique France recommande de continuer à cibler les prescripteurs pour raccourcir les durées de traitement et de surveiller la part des antibiotiques critiques. Elle demande aussi de renforcer l’hygiène des mains en ville et la gestion des excréta à l’hôpital.