Le monde pourrait perdre jusqu’à 39 millions de personnes entre 2025 et 2050 à cause d’infections qui ne répondent plus aux antibiotiques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur cette menace ce 18 novembre 2026, à l’ouverture de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, qui se tient jusqu’au 24 novembre. Ce chiffre vient d’une projection publiée dans The Lancet et il porte sur les décès directement causés par la résistance. Il s’ajoute à un bilan déjà lourd, car ces infections tuent déjà environ un million de personnes par an dans le monde.

Pour établir ce chiffre, les auteurs de l’étude ont analysé les données de 204 pays entre 1990 et 2021. Ainsi, leur modèle prévoit 1,91 million de décès directs par an en 2050, soit près de 70 % de plus qu’en 2022. En outre, les décès « associés » à la résistance, où elle aggrave l’état du patient sans en être la cause directe, atteindraient 169 millions sur la période.

Les plus de 70 ans et l’Afrique subsaharienne parmi les plus exposés

Le profil des victimes change toutefois. En effet, chez les enfants de moins de 5 ans, les décès liés à la résistance ont reculé de 60 % entre 1990 et 2021, de 488 000 à 193 000, grâce à la vaccination et à la prévention des infections. À l’inverse, chez les personnes de 70 ans et plus, ils ont augmenté de 90 % sur la même période, et les auteurs s’attendent à ce que cette tendance se poursuive. Enfin, selon l’étude, l’Asie du Sud, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique subsaharienne seraient les régions les plus touchées.

Un manque de tests et de traitements

Le dernier [rapport de surveillance de l’OMS](https://www.who.int/timorleste/publications/i/item/9789240116337), publié en octobre 2025 à partir des données de 104 pays, confirme cette ampleur. Ainsi, une infection bactérienne sur six recensée en 2023 ne répondait plus aux traitements habituels. De plus, la résistance a progressé dans plus de 40 % des combinaisons entre bactéries et antibiotiques suivies depuis 2018, de 5 à 15 % par an. Elle est surtout forte là où les systèmes de santé n’ont pas les moyens de diagnostiquer ni de traiter ces infections.

Face à ce constat, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré à la publication du rapport : *« La résistance aux antimicrobiens progresse plus vite que les avancées de la médecine moderne et menace la santé des familles du monde entier »*. Puis Jean-Pierre Nyemazi, directeur par intérim du département de l’OMS chargé de la résistance aux antimicrobiens, a repris ce message lors d’une conférence de presse organisée autour d’une exposition au Parlement européen, en affirmant : *« La résistance aux antimicrobiens fait de nombreuses victimes. Un million de personnes meurent chaque année à cause des seules bactéries résistantes, soit deux personnes par minute »*. Par conséquent, il a plaidé pour *une régulation plus stricte de l’usage des antibiotiques, un meilleur accès au diagnostic et davantage d’investissements dans les soins primaires*, et il a jugé l’approche « Une seule santé » *essentielle* pour freiner la propagation de la résistance.

L’OMS conduit la riposte mondiale à travers son plan d’action 2026-2036, qui vise entre autres à renforcer la surveillance et les réseaux de laboratoires, et à garantir un accès équitable aux antimicrobiens et aux diagnostics.