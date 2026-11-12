Après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en passe de franchir le cap des 2 milliards de dollars de gains en carrière

Lionel Messi se rapproche d’un seuil financier déjà atteint par Cristiano Ronaldo. En effet, avec 1,87 milliard de dollars de revenus cumulés, l’Argentin occupe la troisième place du classement historique de Forbes (mais le 2e footballeur) et pourrait bientôt rejoindre le Portugais parmi les sportifs ayant dépassé les 2 milliards de dollars de gains en carrière.

Cristiano Ronaldo a été le premier athlète encore en activité à franchir la barre des 2 milliards de dollars de revenus en carrière. Derrière lui, le golfeur Tiger Woods et Lionel Messi figurent également parmi les sportifs les mieux rémunérés de l’histoire. Ainsi, selon Forbes, le joueur argentin a accumulé environ 1,87 milliard de dollars depuis le début de sa carrière, ce qui le place au troisième rang du classement historique en 2026.

Pour l’année 2026, le magazine estime ses revenus à 145 millions de dollars, issus notamment de ses rémunérations sportives et de ses partenariats commerciaux mais aussi des accords de partage de recettes avec des partenaires de la MLS, dont Adidas et Apple TV, participent également à ce modèle économique.

Cependant, les 1,87 milliard de dollars représentent des revenus bruts cumulés, avant impôts et frais d’agent, et non sa fortune personnelle car celle-ci est estimée à 1,1 milliard de dollars par Forbes. Formé au FC Barcelone dès l’âge de 13 ans, Messi a débuté en équipe première en 2004, à 17 ans.