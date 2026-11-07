Après la retraite de Cristiano Ronaldo, Khabib Nurmagomedov dénonce une injustice

À 41 ans, Cristiano Ronaldo tourne la page de la sélection portugaise après une longue carrière internationale, une décision qui a suscité une réaction de son ami Khabib Nurmagomedov, lequel lui a consacré un message sur Instagram, mêlant admiration et amertume face à la reconnaissance accordée au footballeur.

Dans cette publication relayée par Bloody Elbow, l’ancien champion de l’UFC distingue le Portugais des autres grands sportifs : « Il y a les meilleurs, et il y a les meilleurs des meilleurs. » avant de poursuire : « Ronaldo fait partie des meilleurs parmi les meilleurs, et à ce niveau, il devient difficile pour le public de comprendre la mentalité de tels géants. »

Pour rappel, en octobre 2020, avant son combat contre Justin Gaethje à l’UFC 254, Khabib avait reçu le soutien de Ronaldo qui avait alors exprimé sa conviction quant à la victoire du combattant daghestanais.

Cependant, l’ancien champion russe ne s’est pas limité aux éloges. Il déplore également la manière dont certaines équipes ont traité son ami, malgré tout ce qu’il leur a apporté. « Quand on donne tout, on devient inutile. Ce qu’il a apporté au football ne peut se résumer en un seul mot, pas plus que la façon dont les équipes pour lesquelles il a tout donné l’ont traité. », a déploré l’athlète.