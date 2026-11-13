Après l'accord avec la RDC, les Etats-Unis vont reprendre le raffinage de l'étain après des décennies d'arrêt

Les États-Unis s’apprêtent à reprendre le raffinage de l’étain à grande échelle après plusieurs décennies d’arrêt. Cette relance industrielle reposera notamment sur un nouvel accord d’approvisionnement avec la République démocratique du Congo (RDC), qui prévoit jusqu’à 3 600 tonnes d’étain congolais par an pour une usine située en Virginie. La production devrait démarrer en 2027.

Cette opération permettra à des travailleurs américains de fondre du minerai extrait en RDC, avec des retombées attendues en matière de création d’emplois des deux côtés de l’Atlantique. En effet, l’étain est une matière première importante pour l’industrie électronique, puisqu’il intervient dans l’assemblage des composants sur les circuits imprimés des téléphones, des automobiles et de certains équipements de défense.

Au-delà de cet accord commercial, cette initiative s’inscrit dans le rapprochement stratégique engagé entre Washington et Kinshasa. Pour rappel, le 4 décembre 2025, les deux pays ont signé un partenariat portant notamment sur les minerais stratégiques, dont le cuivre, le cobalt, le lithium et le tantale. Celui-ci prévoit également une coopération dans les infrastructures, notamment autour du corridor de Lobito, dans l’énergie et les investissements. La transformation industrielle figure aussi parmi les axes de ce rapprochement, avec l’objectif de développer davantage de valeur ajoutée en RDC.

Cependant, le projet de raffinage de l’étain annoncé concerne une installation américaine. Il traduit ainsi la volonté de Washington de sécuriser ses approvisionnements en matières premières stratégiques tout en renforçant ses capacités industrielles nationales. L’opération est présentée comme s’inscrivant dans le cadre de Pax Silica, l’initiative américaine consacrée à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement technologiques.