Le Burkina Faso veut à son tour moderniser ses lieux de commerce. Le gouvernement prévoit de mobiliser plus de 104 milliards de FCFA pour le « Projet RAAGA », retenu comme projet spécifique par le Bureau national des Grands projets lors du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre 2026. Les nouveaux espaces seront construits à Ouagadougou, dans les arrondissements 1 et 4, et à Sarfalao, à Bobo-Dioulasso. Le coût global est estimé à 104 379 023 379 FCFA, entièrement financé par l’État. Selon le pouvoir, « la mise en œuvre du projet RAAGA vise à renforcer la contribution du secteur commercial à la croissance économique nationale ».

Le Bénin a déjà engagé cette démarche. Son programme prévoit 35 marchés urbains et régionaux, dont 21 déjà en service selon les autorités. Les neuf premiers marchés de Cotonou, dont celui de Cadjèhoun, inauguré en juin 2024, ont coûté près de 32 milliards de FCFA. En juillet 2026, le gouvernement béninois a aussi réduit les redevances des marchés urbains et régionaux, y compris les pôles Tokpa Yôyô et Tokpa Daho, pour soutenir des commerçants majoritairement des femmes.

Un chantier pensé au-delà du commerce

Les futurs bâtiments prévoient un ensemble principal en R+3 avec étals, boutiques, local de sécurité, sanitaires et espaces de restauration. Des annexes accueilleront une infirmerie et des bureaux administratifs, tandis que des parkings en silo optimiseront l’espace. Les usagers disposeront aussi de bornes de recharge pour véhicules électriques, de distributeurs de billets et de guichets de transfert d’argent.

Le gouvernement le présente comme une « dynamique de souveraineté économique et de développement endogène portée par la Révolution progressiste populaire ». Les informations disponibles ne précisent pas encore le calendrier des travaux.