Après le Bénin, le navire militaire russe Perekop fait escale au Togo, une première depuis 45 ans

Après trois jours de visite à Cotonou, le navire-école russe Perekop a rejoint le port de Lomé. Cette nouvelle escale marque le retour d’un bâtiment militaire russe dans la capitale togolaise, 45 ans après la dernière visite soviétique.

Le Perekop avait auparavant séjourné au Bénin du 8 au 10 novembre. À Cotonou, des officiers de la marine russe ont rencontré des responsables militaires béninois pour discuter de coopération navale. Le programme comprenait également une journée portes ouvertes à bord du navire ainsi que des compétitions sportives amicales avec des marins béninois. Quelques jours plus tôt, le bâtiment avait participé à des exercices navals avec le Nigeria, mobilisant un patrouilleur et un hélicoptère nigérians. Les équipages avaient notamment travaillé sur la coordination des manœuvres et les procédures de sécurité maritime.

À l’issue de cette escale à Cotonou, le navire-école de la flotte russe de la Baltique a mis le cap sur le Togo, où il a accosté au port de Lomé pour une visite officielle de trois jours. Selon le ministère russe de la Défense, il s’agit de la première visite officielle d’un navire militaire russe dans le pays depuis 45 ans puisque la dernière visite d’un navire de guerre soviétique dans la capitale togolaise remontait à 1981.

Au Togo, des échanges entre responsables militaires russes et togolais

À l’occasion de la cérémonie d’accueil, le chargé d’affaires par intérim de la Russie au Togo, Aleksandr Chistyakov, a qualifié cette visite de « signe d’amitié sincère, de confiance mutuelle et de respect mutuel » entre les deux pays. Le contre-amiral Vyacheslav Sytnik, qui dirige l’expédition, s’est entretenu avec plusieurs hauts responsables militaires togolais, dont le chef d’état-major des forces armées, le général de brigade Tchakpele Akli-Esso. Des activités culturelles et sportives figurent également au programme de cette escale.

Pour rappel, les relations entre Lomé et Moscou ont également été au cœur d’une rencontre entre Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine, le 30 octobre 2026, au Kremlin. En effet, les deux dirigeants ont évoqué plusieurs pistes de coopération, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, de la logistique, de la prospection géologique, de l’agriculture et de l’éducation.

Le Perekop transporte plus de 200 cadets de l’Institut naval Amiral Fiodor Ouchakov, qui profitent de cette traversée pour acquérir une expérience pratique de navigation. À leurs côtés, des militaires namibiens, congolais et camerounais, actuellement en formation aux opérations navales en Russie, prennent également part au voyage. Par ailleurs, cette mission de formation prévoit la visite de 20 ports, dont 12 à l’étranger. Elle doit prendre fin le 9 décembre, après plusieurs escales sur le continent africain, notamment au Cameroun, en Namibie, au Mozambique, en Tanzanie et aux Seychelles.