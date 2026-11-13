Après le mandat d'arrêt du Burkina, Makosso promet une humiliation à Ibrahim Traoré

Ce vendredi 13 Novembre, les autorités burkinabè ont lancé un mandat d’arrêt international à l’endroit de l’influenceur ivoirien, Camille Makosso. Avec 4 millions d’abonnés sur Facebook, Makosso est l’un des créateurs de contenus les plus influents d’Afrique de l’Ouest. Avec son style caractéristique, ses vidéos font régulièrement des millions de vues.

Ces derniers temps il était devenu très critique contre la gestion des autorités de l’AES et particulièrement du Burkina Faso. Malgré le récent mandat d’arrêt émis contre sa personne, Makosso n’a pas tardé à réagir dans une vidéo. Sur sa page Facebook, l’influenceur s’est adressé directement au président Ibrahim Traoré. Le ton est virulent. Il annonce une confrontation sans concession et promet une humiliation publique à son interlocuteur ce lundi 16 Novembre au cours d’un live sur sa page Facebook.

Une affaire qui dépasse les réseaux sociaux

Dans sa vidéo, Camille Makosso interpelle directement le capitaine Ibrahim Traoré. « Ibrahim Traoré, j’aimerais te dire une dernière chose pour que tu m’entendes et que tu me comprennes bien. Amagninnin, il n’y a pas de pitié dedans. De la même manière que tu as humilié tes compatriotes en Guinée, tu seras humilié devant le monde entier » affirme Makosso qui dit se battre pour défendre l’honneur de son pays et de son président, monsieur Alassane Dramane Ouattara.

Dans sa vidéo, Makosso accuse les autorités burkinabè d’avoir favoriser et soutenues des campagnes de dénigrement à l’endroit du président Alassane Ouattara raison pour laquelle il est devenu très critique envers le régime de Ouagadougou. Cette sortie de Camille Makosso intervient dans un contexte judiciaire sensible. Le mandat d’arrêt international annoncé par le procureur général de Ouagadougou donne une dimension supplémentaire à cette confrontation. Les déclarations de l’influenceur pourraient aggraver les tensions. Reste à savoir si cette nouvelle prise de parole de Makosso entraînera une réaction officielle de Ouagadougou.