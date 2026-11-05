Affaire Mao Zedong : après les boycotts, Mbappé littéralement effacé en Chine

Le 1er novembre 2026, la Chine a encore durci le ton envers Kylian Mbappé : avant le match du Real Madrid à Santander, le site spécialisé Dongqiudi a remplacé le nom de l’attaquant français par une expression signifiant « cette personne n’existe pas » dans la composition d’équipe, selon l’agence EFE. Mbappé était pourtant bien titulaire face au Racing Santander, et il a ouvert le score sur penalty à la 11e minute avant la victoire madrilène (3-0).

Tout a commencé quand Mbappé a été interrogé sur son meme préféré : « Celui qui m’a le plus fait rire est celui où l’on utilise mon visage sur un dictateur chinois. Je l’utilise beaucoup avec mes amis », avait-il répondu. Il n’a cité aucun nom, mais le montage qui circule sur les réseaux sociaux place son visage sur un portrait de Mao Zedong, or la satire visant d’anciens dirigeants du Parti communiste est poursuivie en Chine pour « diffamation de héros et de martyrs ».

Dans la foulée, la télévision publique CCTV a d’abord suspendu la diffusion de la Liga, puis retiré toutes les publicités où apparaît le joueur, et les groupes Dongpeng, Mengniu et Milkground ont ensuite rompu leurs accords commerciaux, le premier invoquant une « tolérance zéro face aux comportements qui blessent les sentiments nationaux ». De son côté, la plateforme RedNote a bloqué l’abonnement à son compte et retiré des contenus qui le concernent.

Dongqiudi efface le nom de Mbappé à deux reprises

Dongqiudi n’en était pas à son coup d’essai : le 27 octobre, dans son classement du Ballon d’Or 2026, le site avait bien nommé Harry Kane, vainqueur, et Lamine Yamal, troisième, mais il avait remplacé Mbappé, deuxième, par la même formule chinoise. Il avait également publié une photo du joueur en noir et blanc, un traitement que les réseaux chinois associent souvent aux personnes décédées. En effet, la veille, le site avait jugé les propos du footballeur « inacceptables » et annoncé qu’il refusait de les traduire.

Le procédé s’est donc répété pour la feuille de match du 1er novembre, mais selon EFE, qui a fait le constat, le nom de Mbappé est réapparu pendant le suivi en direct, quand le site a désigné l’auteur du premier but.

Entre-temps, Mbappé et le Real Madrid avaient présenté leurs excuses, et la télévision publique chinoise avait confirmé les avoir reçues, mais CCTV et la plateforme Migu n’ont pas diffusé la rencontre et aucune date de reprise n’a été annoncée. Le club madrilène avait déjà été critiqué en Chine en septembre, après un message associant le Népal et le Tibet à la suite d’inondations, et le FC Barcelone s’était excusé en avril, car un drapeau taïwanais était apparu sur une page liée à son académie internationale.