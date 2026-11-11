Après l'expulsion de Xenia Fedorova, Moscou ferme ses frontières à quatre Français

La Russie a interdit d’entrée sur son territoire quatre Français, a annoncé mercredi 11 novembre 2026, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, lors d’un point de presse à Moscou. Les députés Sacha Houlié (Place publique) et Arthur Delaporte (PS) sont visés, tout comme la journaliste Ariane Chemin, grand reporter au Monde, et Paul Gogo, reporter indépendant qui a vécu neuf ans en Russie jusqu’en février 2026. Ainsi, Maria Zakharova a justifié la mesure par leur « participation au harcèlement de Fedorova et leurs appels à son expulsion ».

Sacha Houlié a réagi sur X en y voyant une « reconnaissance de mes travaux contre les ingérences étrangères en France ». Selon lui, cette sanction l’« invite à poursuivre ce juste engagement pour la défense des intérêts fondamentaux de la France ». En effet, cet ancien président de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait publié en novembre 2023 un rapport sur les méthodes d’influence employées par Moscou en France.

Xenia Fedorova, expulsée de France depuis fin juillet

L’ancienne dirigeante de RT France, devenue chroniqueuse dans les médias du milliardaire Vincent Bolloré, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’un gel de ses avoirs depuis fin juillet. Son recours a été rejeté début août, alors que son avocat affirme qu’elle se trouve à l’étranger. De son côté, l’Union européenne l’a placée sous sanctions en septembre, et le texte publié au Journal officiel de l’UE lui reproche d’avoir « présenté le soutien occidental et européen à l’Ukraine comme un facteur de prolongation de la guerre ». Par ailleurs, Arthur Delaporte avait interpellé dès juin le ministre de l’Intérieur sur le renouvellement de son titre de séjour, en dénonçant une décision « indue et dysfonctionnelle », puis en la qualifiant d’« agent déstabilisateur de notre pays ».