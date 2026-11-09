Après ses critiques acerbes contre Cristiano Ronaldo, un journaliste reconnait des excès et s'excuse

Après avoir vivement critiqué Cristiano Ronaldo pour son attitude dans la sélection portugaise, Nuno Saraiva, chroniqueur du quotidien A Bola, a changé de ton. En effet, le journaliste a publiquement reconnu ses excès et présenté ses excuses à l’ancien capitaine, saluant désormais la manière dont il a choisi de mettre un terme à son aventure internationale.

Le revirement est notable. Nuno Saraiva, qui n’avait pas ménagé Cristiano Ronaldo dans ses précédentes prises de position, a tenu à revenir sur ses propos après l’annonce de la retraite internationale de l’attaquant portugais. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a reconnu avoir dépassé les limites dans certaines de ses critiques.

Cette prise de position intervient après une période de tensions autour du statut de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection. Pour rappel, le 30 septembre 2026, le quintuple Ballon d’Or avait quitté le rassemblement portugais à Copenhague, sur fond de désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus. La situation faisait suite à la rencontre contre la Norvège, remportée 2-1 par le Portugal. Alors qu’une éventuelle entrée en jeu de Cristiano Ronaldo avait été évoquée, celui-ci n’avait finalement pas foulé la pelouse. Jorge Jesus avait justifié cette décision par ses choix techniques.

Cet épisode avait alimenté les critiques de Nuno Saraiva, qui reprochait notamment au joueur son attitude dans la gestion de cette situation. Cependant, l’annonce de son départ de la sélection semble avoir amené le chroniqueur à reconsidérer son appréciation.

« Cristiano Ronaldo a choisi le bon moment pour faire ses adieux à l’équipe nationale portugaise . Il a fait preuve de sagesse, d’humilité et de dignité, gagnant ainsi le cœur du peuple portugais. »

Le journaliste n’a pas éludé ses précédentes prises de position. « Je sais que dans certains articles précédents, j’ai utilisé un langage assez dur, voire quelque peu sévère, envers C. Ronaldo . Par conséquent, je tiens à présenter mes excuses à CR7 si j’ai dit quoi que ce soit qui ait dépassé les bornes », a-t-il écrit.

Un hommage appuyé à l’ancien capitaine portugais

Au-delà de ses excuses, Nuno Saraiva a tenu à rappeler la place occupée par Ronaldo dans l’histoire du football. « Cristiano Ronaldo est le plus grand footballeur du Portugal et d’Europe. Personne ne doute qu’il soit aussi l’un des plus grands athlètes que le monde du sport ait jamais connus. »

Le chroniqueur évoque également la dimension émotionnelle de cette séparation, notamment le moment où le joueur devra laisser derrière lui le maillot frappé du numéro 7. « Il reste pour Cristiano Ronaldo un vide immense, assis dans les tribunes, regardant d’autres poursuivre l’histoire. Cette histoire fut jadis la mission la plus importante de sa vie », a-t-il poursuivi.

Enfin, Nuno Saraiva a exprimé sa reconnaissance envers celui qui a longtemps porté les espoirs du football portugais. « Souvenons-nous de C. Ronaldo et honorons ses exploits inestimables, ses leçons inspirantes pour les générations futures. Je demande à l’équipe nationale portugaise d’organiser une cérémonie d’adieu digne de ce nom pour CR7. C’est ce que nous lui devons et ce qu’il mérite. »

Son message s’achève sur un hommage personnel : « Merci, C. Ronaldo ! C’était un honneur de te voir porter le numéro 7 en équipe nationale portugaise et de ressentir la joie et l’inspiration que tu as si souvent apportées. Pour moi, en tout cas, tu ne seras jamais oublié. »