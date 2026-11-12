Arabie saoudite : les Houthis revendiquent une attaque contre le port utilisé pour contourner Ormuz

Le port de Yanbu, sur la mer Rouge, est devenu la principale sortie du pétrole saoudien, et les rebelles houthis du Yémen disent l’avoir visé. Jeudi 12 novembre 2026, leur porte-parole militaire Yahya Saree a revendiqué deux opérations en Arabie saoudite, dans un message publié sur X. Il y affirme que la première opération « a visé la station de pompage n° 7 de l’oléoduc Est-Ouest à l’aide d’un drone », puis que la seconde « a visé l’installation pétrolière de Yanbu à l’aide d’un missile balistique », et il présente les deux frappes comme réussies.

Pour rappel, cette annonce arrive trois jours après une autre attaque contre l’oléoduc, signalée lundi 9 novembre par les médias d’État saoudiens.

En effet, cette infrastructure de 1 200 kilomètres relie l’est du pays à Yanbu, et sa capacité atteint environ 7 millions de barils par jour. Ainsi, depuis que l’Iran perturbe le trafic dans le détroit d’Ormuz, elle permet au royaume d’exporter son brut par la côte ouest. Or, en septembre, les autorités l’avaient arrêtée entièrement par précaution, le 11, après plusieurs attaques, avant une reprise le 22 à un volume réduit.

Dès lors, une atteinte confirmée à Yanbu priverait Riyad de sa principale alternative à Ormuz. Les exportations saoudiennes et les cours du pétrole seraient les premiers touchés.