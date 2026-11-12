Atelier sur la gouvernance du secteur de la défense : « Le Bénin attend les résultats de vos travaux (...) » lance Djogbénou aux participants

(Il encourage sur l’expertise du DCAF) Le renforcement des capacités parlementaires passe aussi par l’ouverture aux expertises extérieures et aux expériences internationales. C’est l’un des messages portés par le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, à l’occasion de l’ouverture du séminaire sur le rôle du Parlement dans la gouvernance de la défense et de la sécurité face aux défis actuels et émergents.

La rencontre s’est déroulée le 11 novembre 2026 à Grand-Popo, dans le cadre d’une initiative de la Commission des lois, conduite en collaboration avec la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) apporte son expertise à cette activité. Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale a identifié la qualité du partenariat comme l’une des trois raisons fondamentales qui confèrent à ce séminaire toute son importance. Il a salué l’expérience internationale du DCAF, ainsi que la présence de sa coordinatrice pour l’Amérique et l’Afrique et des experts mobilisés pour accompagner les travaux.Pour le professeur Djogbénou, cette collaboration offre à l’Assemblée nationale l’occasion d’approfondir sa connaissance des problématiques liées à la gouvernance du secteur de la sécurité. L’enjeu est important. Face aux menaces actuelles et émergentes qui préoccupent les États africains, les parlementaires doivent disposer d’une compréhension suffisamment approfondie des questions de défense et de sécurité pour exercer pleinement leurs responsabilités.

Le président de l’Assemblée nationale a notamment rappelé que ces questions relèvent aussi de la gouvernance publique, en raison de l’importance des crédits affectés prioritairement au secteur et de la responsabilité des députés dans l’accompagnement institutionnel de l’effort de défense. Il a exprimé le souhait que le partenariat engagé puisse se poursuivre et assuré le DCAF de la disponibilité de l’Assemblée nationale à approfondir cette collaboration, en lien avec la commission parlementaire compétente.

« Le Bénin attend les résultats de vos travaux, l’Assemblée nationale les attend », a-t-il déclaré aux experts. Cette attente traduit l’intérêt accordé aux conclusions du séminaire et à leur contribution à la réflexion parlementaire. Au-delà de la rencontre de Grand-Popo, le président Djogbénou souhaite que les connaissances acquises puissent nourrir durablement les travaux du Parlement. L’ambition est donc de faire de ce partenariat un levier d’amélioration de la compréhension parlementaire des enjeux sécuritaires et des responsabilités institutionnelles qui en découlent.