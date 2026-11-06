Aviation : la Russie intègre un moteur 100% national pour le Superjet 100

La Russie poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères dans le secteur aéronautique. L’ambassade de Russie en Afrique du Sud a mis en avant le moteur PD-8, développé pour équiper le Superjet 100, en présentant cette motorisation comme une réalisation entièrement nationale.

Dans sa publication, la représentation diplomatique affirme : «Aucun composant occidental. Une ingénierie 100 % russe.» Elle précise également : « Le PD-8 s’intègre à l’architecture existante du Superjet, remplaçant les technologies étrangères avec des modifications minimales, sans nécessiter de refonte majeure de l’avion. »

En effet, ce nouveau moteur doit remplacer le SaM146, une motorisation issue d’une coopération entre le français Safran et le russe UEC, qui équipait les précédentes versions du Superjet. Ce changement s’inscrit dans le programme de substitution aux importations engagé par Moscou.

Le développement du PD-8 a franchi une étape importante le 17 mars 2025. Ce jour-là, un prototype du Superjet équipé de deux moteurs PD-8 a effectué son premier vol à Komsomolsk-sur-l’Amour, en Russie. L’appareil est resté environ 40 minutes dans les airs, marquant le début des essais en vol de cette nouvelle motorisation.