Avion électrique : la Chine teste le CE-25A et prend de court Airbus et Boeing

Un avion de ligne électrique de 19 places a volé avec des pilotes à bord en Chine, alors qu’Airbus et Boeing n’ont aucun appareil comparable en essais. Le constructeur d’État COMAC annonce avoir fait décoller son CE-25A le 14 novembre 2026 à Binzhou, dans la province du Shandong, à l’est du pays. Pourtant, Airbus a repoussé son projet d’avion électrique à hydrogène et Boeing n’a annoncé aucun programme de ce type. Ainsi, COMAC pourrait prendre une longueur d’avance sur ce segment.

Jusqu’ici, l’appareil n’avait volé que sans personne dans le cockpit, avec un premier vol le 2 février puis 19 vols d’essai entièrement autonomes. Mais le 14 novembre, le système autonome a conduit l’avion pendant que les pilotes surveillaient et pouvaient reprendre les commandes. Ensuite, COMAC a détaillé l’essai : « L’avion a embarqué deux pilotes et un ingénieur d’essais, son état était normal et tous les indicateurs étaient conformes aux attentes ».

Dix hélices électriques à la place des turbopropulseurs

Le CE-25A remplace les turbopropulseurs d’un avion régional classique par dix hélices carénées électriques, installées sur le dessus des ailes. Ainsi, COMAC annonce une vitesse de croisière de 300 km/h, une altitude de 2 400 mètres, une autonomie de 400 kilomètres et une masse maximale au décollage de 10 tonnes. Puis le fabricant de batteries chinois CATL est partenaire du projet. Toutefois, ces chiffres sont inférieurs aux objectifs affichés en novembre 2023 au salon de l’importation de Shanghai, où COMAC visait 400 km/h et 400 à 500 kilomètres.

Par la suite, l’administration chinoise de l’aviation civile a accepté la demande de certification, mais de nombreux tests restent à passer avant l’accueil de passagers. En effet, le « 25 » du nom renvoie à la partie 25 de la réglementation chinoise de navigabilité, qui encadre les avions de transport. Pour l’instant, aucune date de mise en service ni aucune commande de compagnie n’a été annoncée.

Airbus et Boeing en retrait sur l’électrique

Airbus a arrêté en avril 2020 son démonstrateur hybride-électrique E-Fan X, développé avec Rolls-Royce, un an avant son premier vol. Alors, sa directrice technique de l’époque, Grazia Vittadini, avait justifié cette décision : « Ces décisions ne sont pas toujours faciles. Mais elles sont sans aucun doute nécessaires pour tenir le cap ». Puis le groupe a retenu la pile à combustible pour son futur avion de 100 places, dont l’introduction est attendue après 2040 au lieu de 2035, et Airbus décrit ainsi son projet ZEROe : « Notre avion ZEROe sera doté d’un système de propulsion électrique à hélices alimenté par des piles à combustible à hydrogène ».

En revanche, Boeing a seulement étudié, avec la NASA, un concept d’avion de ligne hybride-électrique baptisé SUGAR Volt, qui vise 70 % de carburant en moins, sans programme de construction annoncé. Enfin, le suédois Heart Aerospace a effectué en août 2026 le premier vol piloté de son démonstrateur X1, étape vers un avion électrique régional.