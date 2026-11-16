Dimanche 15 novembre, les forces yéménites soutenues par l’Arabie saoudite ont annoncé leur retrait de la zone qui surplombe le détroit de Bab el-Mandeb. Dès lors, les rebelles houthis, alignés sur l’Iran, se retrouvent en position de force à l’entrée sud de la mer Rouge. En effet, le camp gouvernemental affirme se redéployer vers Aden pour défendre sa principale base, alors que la pression houthie s’accentue sur les territoires du Sud qu’il contrôle encore. Par conséquent, cette annonce marque la fin apparente d’une contre-offensive de six semaines, lancée début octobre pour reprendre la côte.

De fait, ce repli constitue un revers majeur pour la campagne menée avec le soutien de Riyad contre les Houthis. En outre, il intervient après la prise par les rebelles de plusieurs positions stratégiques dans la province de Lahj, qui dominent les routes vers Aden et vers le détroit. Par ailleurs, des sources militaires indiquent que les Houthis ont lancé le 10 novembre une manœuvre de contournement dans le district d’Al-Mudharaba, ce qui menaçait de couper l’approvisionnement des forces stationnées à Dhubab, Kahboub et Al-Wazi’iyah. Du coup, les troupes gouvernementales se réorganisent désormais à l’ouest d’Aden, tandis que les Houthis avancent vers la ville.

Cet épisode s’inscrit pourtant dans un enchaînement de retournements. D’abord, les Houthis avaient pris Mokha le 10 septembre, puis l’île de Perim, au milieu du détroit, après l’effondrement rapide des forces gouvernementales. Ensuite, la coalition saoudienne affirmait début octobre avoir sécurisé le détroit grâce à l’appui de 100 avions de combat, mais ce succès n’a finalement duré qu’environ six semaines. D’ailleurs, des observateurs expliquent cette débâcle par les tensions entre Riyad et Abou Dhabi, dont les forces ont quitté le Yémen en janvier, ce qui a fragilisé le camp anti-houthi.

Enfin, l’enjeu dépasse largement le Yémen. En effet, depuis que l’Iran a verrouillé le détroit d’Ormuz, Bab el-Mandeb est devenu la principale route maritime accessible à l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole. Ainsi, les gains houthis, de même que leurs attaques contre le territoire saoudien et la navigation en mer Rouge, renforcent la position de Téhéran dans le conflit régional déclenché en février par les États-Unis et Israël. Dès lors, la sécurité du commerce maritime mondial se trouve de nouveau menacée.