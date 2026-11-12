BAMEX 2026 : le Niger dévoile à Bamako deux véhicules militaires conçus localement

La deuxième édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, qui se termine ce vendredi 13 novembre, a servi de vitrine à une annonce notable. Les Forces armées nigériennes ont présenté deux véhicules militaires entièrement pensés et produits au Niger.

Pour rappel, la première édition du BAMEX, organisée en novembre 2025 dans la capitale malienne, avait déjà mis en avant le thème d’une architecture de sécurité autonome. Depuis plusieurs années, Niamey multiplie les initiatives de ce type. En mai 2025, les forces armées ont dévoilé le Tamgak Wangari, premier véhicule tactique conçu localement, développé par la société Guedesign Automotive.

Deux engins pour la menace terroriste

Le lieutenant Sani Adamou, qui a présenté ces engins, explique qu’ils doivent répondre aux besoins opérationnels de l’armée face à la menace terroriste. Il détaille d’abord l’INATES 2, un véhicule tactique de transport de troupes pouvant accueillir cinq personnes, équipé d’un système de communication intégré, de deux armes de bord et de suspensions renforcées. Il présente ensuite le KAOCEN 2, un véhicule blindé de commandement destiné à quatre à six occupants, dont le blindage atteint le niveau STANAG 2 et dont les vitres de niveau B7/BR7 sont conçues pour résister aux munitions perforantes.

Pour le lieutenant Sani Adamou, cette fabrication locale répond à un objectif de « souveraineté et d’autonomie matérielle ». « Ce sont des véhicules qui sont conçus au niveau des ateliers des forces armées nigériennes, du châssis jusqu’à la finition », a indiqué le lieutenant Sani Adamou. L’objectif, a expliqué le militaire, « c’est d’arriver à notre souveraineté et à notre autonomie matérielle ».