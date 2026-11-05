Bayern Munich : Harry Kane décroche le plus gros salaire du club après son Ballon d’Or

Le 26 octobre dernier, Harry Kane a remporté le Ballon d’or au nez et à la barbe de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal. Après une saison où il a enchaîné les prestations de classe mondiale avec une ribambelle de buts inscrits, le trentenaire a été consacré meilleur joueur du monde. Le Bayern Munich a décidé de blinder son ballon d’or à travers un contrat très lucratif qui court désormais jusqu’en 2029.

Ce nouveau contrat s’accompagne d’une rémunération très élevée, qui place l’anglais au sommet de la hiérarchie salariale du Bayern Munich. En effet, il devient le joueur le mieux payé du Bayern Munich. Depuis son arrivée au Bayern en 2023, Kane s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif bavarois. Attaquant ultime, l’international anglais est le buteur par excellence capable de marquer un but dans toutes les positions.

Une rémunération à la hauteur du niveau de Kane

Actuellement avec le Bayern Munich; l’ancien joueur de Tottenham a inscrit 156 buts en 161 matchs disputés. Une performance de très haut niveau. Cette prolongation de contrat est une récompense amplement mérité pour le capitaine de la sélection anglaise. D’après les informations de la presse anglaise, le nouveau salaire annuel de Kane devrait atteindre 25 millions d’euros brut.

D’autres sources parlent de 30 millions d’euros avec les différentes primes de performances collectives et individuelles. Le finaliste de l’Euro 2024 va dépasser dans la hiérarchie des salaires du Bayern le jeune prodige allemand, Jamal Musiala. En offrant le plus gros salaire du Bayern à Harry Kane, les dirigeants du club ont fait en sorte de fidéliser le joueur qui est considéré à l’heure actuelle comme le meilleur avant-centre de la planète.