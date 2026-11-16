Belgique : après 16 ans, Romelu Lukaku tourne définitivement la page des Diables Rouges

L’attaquant belge Romelu Lukaku met un terme à son aventure avec la sélection nationale après 16 années marquées par des performances et des records. En effet, le joueur de Fenerbahçe quitte les Diables Rouges avec un bilan qui le place parmi les grandes figures du football belge.

« J’ai traversé toutes les émotions possibles. » C’est par ces mots que l’avant-centre a évoqué son parcours international dans un message publié sur Instagram. Appelé pour la première fois en 2010, il totalise 135 sélections et 94 buts. Il remercie notamment ses anciens partenaires : « J’ai eu la chance de jouer aux côtés de coéquipiers exceptionnels, pour lesquels je serai toujours reconnaissant. Je tiens à tous les remercier. »

Au-delà de cette annonce, ses statistiques témoignent de son importance dans l’histoire de la sélection. En effet, Lukaku détient le record de buts inscrits avec la Belgique, loin devant les autres buteurs historiques. Ses 94 réalisations en font également le cinquième meilleur buteur de l’histoire du football international masculin, selon Reuters.

Il a également tenu à saluer les techniciens qui l’ont accompagné : « Je souhaite également remercier tous les entraîneurs qui m’ont poussé à donner le meilleur de moi-même et qui m’ont fait confiance pour aider l’équipe. »