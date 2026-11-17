Le gouvernement a présenté, ce lundi 16 novembre 2026, les grandes orientations du projet de loi de finances pour la gestion 2027 aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Évalué à 4 757,029 milliards de FCFA, ce premier budget du septennat de Romuald Wadagni prévoit une hausse de 14,7 % par rapport à la loi de finances rectificative de 2026. Les dépenses sociales et les investissements publics figurent parmi ses principales priorités.

La présentation a été assurée par quatre membres du gouvernement. Le ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération, Aristide Mèdénou, était accompagné de ses trois ministres délégués : Rodrigue Chaou, chargé du Budget, Nicolas Yènoussi, chargé des Finances et de la Microfinance, ainsi que Hugues Oscar Lokossou, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette.

Équilibré en ressources et en charges à 4 757,029 milliards de FCFA, le projet de budget prévoit 1 545,2 milliards de FCFA pour les programmes d’investissement public. Il s’établissait à 4 148,357 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative de 2026.

Les prévisions macroéconomiques reposent sur un taux de croissance de 7,5 %, un déficit budgétaire global de 2,8 % du produit intérieur brut (PIB) et une inflation estimée à 2 %. Ce dernier indicateur reste inférieur au seuil communautaire de 3 % fixé dans le cadre de l’Uemoa.

Le gouvernement prévoit de financer 80 % du budget sur les ressources propres de l’État. À fin septembre 2026, les recettes mobilisées étaient évaluées à 1 828 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 66,8 %. Le projet prévoit également une rationalisation des dépenses de fonctionnement au profit des investissements.

1 597,5 milliards de FCFA annoncés pour le social

Les dépenses à sensibilité sociale sont évaluées à 1 597,5 milliards de FCFA pour 2027, contre 1 285,37 milliards de FCFA prévus en 2026. Les interventions annoncées concernent notamment l’éducation, la santé et la protection sociale.

Dans le secteur éducatif, le gouvernement prévoit d’étendre le programme des cantines scolaires afin de couvrir 1,9 million d’écoliers sur l’ensemble du territoire national. La gratuité intégrale de l’enseignement secondaire et technique au profit des jeunes filles sera également maintenue.

L’exécutif entend aussi renforcer les transferts monétaires directs aux personnes vulnérables et poursuivre les programmes d’accès aux soins, notamment l’Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) et Gbéssoké.

Au-delà du volet social, les orientations budgétaires portent sur la modernisation de l’agriculture, la promotion industrielle, la transformation locale des matières premières et la valorisation du potentiel touristique et culturel. Le déploiement de six pôles de développement territorial, la digitalisation de la dépense publique ainsi que la prise en compte du genre et du climat dans les choix budgétaires figurent également parmi les axes annoncés.

De nouvelles mesures fiscales prévues

Sur le plan économique, le projet de loi de finances prévoit la poursuite des investissements dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ainsi que le développement de secteurs comme le tourisme et les technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle. Les programmes relatifs à l’accès à l’eau potable et à l’électricité devraient également se poursuivre. La sécurité nationale et le développement des zones frontalières sont aussi inscrits parmi les priorités.

Pour soutenir l’activité économique, plusieurs exonérations fiscales sont reconduites. Elles concernent notamment les véhicules neufs, le gaz domestique et les équipements destinés aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le texte introduit également 14 nouvelles mesures fiscales. Parmi celles-ci figurent l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les opérations de commerce électronique local agréées, pour les commandes d’un montant inférieur ou égal à 300 000 FCFA. Une simplification de la fiscalité foncière et numérique est également annoncée.

Le financement des communes renforcé

Le projet prévoit enfin de renforcer les mécanismes de financement des collectivités territoriales. L’opérationnalisation du Fonds d’investissement communal (FIC) et le mécanisme de découpage économique du territoire doivent permettre aux communes de mobiliser davantage de ressources et de diversifier leurs sources de financement.

Ces dispositifs sont également destinés à faciliter la réalisation de projets structurants, avec une meilleure prévisibilité dans l’allocation des ressources. Ils s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la décentralisation et de la territorialisation des investissements publics. Après cette présentation devant les députés de la commission budgétaire, le projet de loi de finances, gestion 2027, doit faire l’objet d’un examen parlementaire. Son vote est prévu pour le 8 décembre 2026.