Bénin : 22 nouveaux tracteurs renforcent les capacités du port de Cotonou

Bénin Terminal a engagé près de 2 milliards de FCFA pour acquérir 22 nouveaux tracteurs portuaires destinés à renforcer ses opérations au Port autonome de Cotonou. Avec cette livraison, le parc de l’opérateur passe désormais à 62 engins. L’investissement vise à accélérer la manutention des conteneurs et à améliorer les délais de traitement des navires.

Filiale d’Africa Global Logistics (AGL), Bénin Terminal poursuit le renouvellement de ses équipements. Les nouveaux tracteurs, fournis par le constructeur néerlandais Terberg avec leurs remorques, ont été assemblés sur le site portuaire par les équipes techniques de l’entreprise avant leur mise en service.

Ces engins sont conçus pour transporter des conteneurs de 20 à 45 pieds, qu’ils soient pleins ou vides. Ils peuvent également prendre en charge les marchandises débarquées des navires. Leur capacité de traction atteint 75 tonnes. Les cabines, spacieuses, climatisées et insonorisées, offrent aux conducteurs de meilleures conditions de travail.

Près de 2 milliards FCFA mobilisés

Entièrement financée par Bénin Terminal, cette acquisition représente environ 3 millions d’euros. Elle s’inscrit dans le programme de modernisation des installations et des moyens de manutention du terminal à conteneurs.

Selon le directeur général de l’entreprise, Fabrice Turé, d’autres équipements sont en cours d’acheminement et devraient accroître les capacités opérationnelles dans les prochains mois. L’objectif est notamment de réduire les délais de traitement des porte-conteneurs et d’améliorer la prise en charge des activités liées à leur passage.

Le directeur d’exploitation, Bob Ahossi, estime que ces nouveaux moyens bénéficieront aux différents partenaires du terminal, notamment les importateurs, les exportateurs et les armateurs, grâce à une amélioration de la qualité et de la rapidité des prestations.

Depuis 2013, Bénin Terminal affirme avoir investi 167 milliards de FCFA dans le développement du terminal à conteneurs de Cotonou. L’entreprise emploie actuellement 582 salariés béninois et indique que ses activités de sous-traitance génèrent environ un millier d’emplois indirects. Le port constitue également une plateforme logistique pour plusieurs pays de la région, dont le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria.