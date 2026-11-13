Bénin : 230 kg de faux médicaments saisis, une dame arrêtée à Péhunco

Une opération menée par le commissariat d’arrondissement de Péhunco, le mercredi 11 novembre 2026, a permis de saisir 230 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits dans une habitation au quartier Gbérassoun.

La tenancière présumée du stock a été interpellée et placée en garde à vue. Le commerce illicite de produits pharmaceutiques contrefaits se dissimulait dans une maison locative au quartier Gbérassoun, à Péhunco. Alertée par des renseignements, la police républicaine a investi les lieux le mercredi 11 novembre 2026, aux environs de 10 heures. L’opération a été conduite par une équipe du commissariat d’arrondissement de Péhunco, sous la direction du commissaire.

Sur place, les policiers ont découvert plusieurs sacs de jute remplis de produits pharmaceutiques contrefaits dans la cour de la concession. Une dame présente sur les lieux a été interpellée. Interrogée sommairement, elle a déclaré résider à Djougou et avoir loué une chambre dans cette concession pour y entreposer les produits qu’elle commercialise sur l’ensemble du territoire de Péhunco.

Le pesage des produits saisis a révélé un poids total de 230 kilogrammes. Interrogée sur leur provenance, la mise en cause n’a toutefois pas souhaité révéler l’identité de ses fournisseurs. Elle est gardée à vue dans le cadre d’une enquête destinée à approfondir les investigations. À travers cette opération, la police républicaine affirme vouloir lutter contre les circuits frauduleux de commercialisation des produits pharmaceutiques et protéger les populations des risques liés à ces pratiques.