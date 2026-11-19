Depuis le mercredi 18 novembre, des agents de l’Unité spéciale de protection des biens culturels (USPBC) et des représentants de services partenaires suivent à Abomey une session organisée par la Direction du patrimoine culturel (DPC). Jusqu’au 20 novembre, ils renforcent leurs compétences juridiques, techniques et opérationnelles, dans le but de mieux protéger le patrimoine béninois et de contrer les réseaux de trafic d’œuvres.

Rappelons qu’en octobre 2021, les députés ont adopté à l’unanimité un texte de loi sur la protection du patrimoine culturel. Peu après, la France a restitué 26 œuvres du trésor de Béhanzin. Le ministre de la Culture de l’époque, Jean-Michel Abimbola, défendait alors une approche apaisée : « Le Bénin n’est pas dans une démarche conflictuelle mais plutôt dans une démarche de coopération patrimoniale avec la partie française. » Plus récemment, l’Agence française de développement a annoncé un appui budgétaire de 60 millions d’euros destiné à accompagner le plan stratégique 2022-2026 du gouvernement, qui considère la culture comme un pilier.

Des compétences humaines au cœur de la protection

Lors de l’ouverture, le conseiller technique juridique du ministère, Prudence Dahodékou, a rappelé que les ambitions du pays ne reposent pas seulement sur les infrastructures. Selon lui, « le Bénin compte non seulement sur ses ressources infrastructurelles, mais surtout sur les compétences de ses ressources humaines » pour sa politique de restitution. Le commandant de l’USPBC, le commissaire Richard Akodandé, a de son côté réaffirmé l’engagement de ses éléments à « assumer pleinement leur mission ».

Le directeur du patrimoine culturel, Djimmy Djiffa Edah, a présenté le cadre et les objectifs de la session. Lors d’un exposé sur la valeur et la documentation des biens, il a souligné que la connaissance précise de ces biens est « un préalable à leur protection, à leur traçabilité et à la prévention de leur disparition ou de leur circulation illicite ».

Au programme, les intervenants ont abordé la loi du 22 octobre 2021, les infractions liées aux atteintes aux biens culturels, les règles de circulation, de détention et d’exportation, ainsi que la coopération nationale et internationale. Les travaux se poursuivent avec des études de cas et des exercices pratiques, afin de rapprocher la théorie du terrain et d’harmoniser les pratiques entre les acteurs concernés.