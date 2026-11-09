Bénin : À Adjohoun, les essais du maïs hybride F1 suivis de près

Le maire d’Adjohoun, Félicien Mahoutondji Hounkanrin, a effectué une visite sur les parcelles consacrées à l’expérimentation du maïs hybride F1. Cette descente lui a permis d’apprécier le développement des plants et de faire le point avec l’équipe technique chargée du suivi de cette phase pilote.

L’expérimentation du maïs hybride de première génération (F1) se poursuit dans la commune d’Adjohoun. Engagée dans cette phase pilote, la municipalité assure un suivi de proximité des cultures afin d’apprécier leur évolution avant une éventuelle extension de cette variété de semences à d’autres zones de production au Bénin.

Dans cette perspective, le maire Félicien Mahoutondji Hounkanrin s’est rendu sur les parcelles expérimentales pour observer l’état des plants. À l’issue de la visite, il a relevé une croissance jugée satisfaisante des cultures. Les premières observations suscitent ainsi des attentes quant aux performances de cette variété et à sa capacité à améliorer les rendements agricoles.

Après cette descente sur le terrain, le maire a reçu à son cabinet l’équipe technique chargée de conduire l’expérimentation dans la commune. La séance de travail a permis de faire le point sur les activités réalisées, les difficultés rencontrées et les dispositions à prendre pour assurer la poursuite des essais dans de bonnes conditions.

Cette phase expérimentale intervient dans le cadre du Programme de productivité agricole et de protection sociale des producteurs du Sud Bénin, porté par le gouvernement. Le projet vise notamment à évaluer le potentiel du maïs hybride F1 en vue de son éventuel déploiement à plus grande échelle.

Pour la commune d’Adjohoun, cette initiative constitue une occasion d’examiner les possibilités offertes par les nouvelles semences pour accroître la production agricole. Les résultats des essais permettront notamment d’apprécier leur adaptation aux conditions locales et leur intérêt pour les exploitants. Le suivi engagé par l’administration communale devrait ainsi contribuer à documenter les performances de cette variété avant toute perspective de généralisation de sa culture.