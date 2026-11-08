Bénin : Abomey-Calavi adopte un budget de 11,7 milliards, un prêt autorisé pour les infrastructures

Le vendredi 6 novembre 2026, la commune d’Abomey-Calavi a franchi une étape importante. Réunis en session extraordinaire à l’Hôtel de Ville, les conseillers communaux ont examiné le Plan annuel d’investissement (PAI) et le budget primitif de l’exercice 2027. Le texte a été adopté à l’unanimité.

Le budget s’élève à 11 714 035 559 FCFA, soit une hausse de 8,30 % par rapport à 2026. Le maire Nathanaël Koty voit « un véritable levier » pour renforcer les services publics locaux et accélérer les investissements structurants. Il présente ce budget comme le premier de la mandature, destiné à rendre la commune plus moderne, mieux équipée et davantage attentive au bien-être de ses habitants.

Des priorités tournées vers le quotidien

Le PAI 2027 cible cinq axes. Il s’agit de la construction et la réhabilitation d’écoles, l’amélioration des routes et des ouvrages d’assainissement, la mise en place d’équipements administratifs, la modernisation des services communaux et la poursuite des projets déjà lancés. Le conseil a autorisé la signature d’une convention de prêt avec la banque UBA. Par ailleurs, la Trésorerie communale a reçu un quitus pour la gestion des opérations liées aux travaux d’asphaltage, phase B, lot 10 B.

Le vote unanime envoie « un signal politique fort » selon le maire. Il y voit la preuve que les élus placent « l’intérêt général au-dessus de toute autre considération ». Aussi, il a salué le travail de l’administration communale, qui a préparé ce premier budget de la mandature, et la qualité des débats au sein du conseil.

Le budget doit selon lui, devenir « un véritable instrument de transformation » du territoire et améliorer les conditions de vie des habitants. Il a affirmé la volonté de donner à la cinquième mandature les moyens de ses ambitions.