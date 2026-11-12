Bénin : Adjohoun adopte son premier budget sous la mandature de Félicien Hounkanrin

La commune d’Adjohoun disposera d’un budget primitif de 1,92 milliard FCFA pour l’exercice 2027. Adopté sous la mandature du maire Félicien Hounkanrin, ce premier budget de l’équipe communale est équilibré en recettes et en dépenses. Il fixe les grandes orientations financières de la municipalité et accompagne les ambitions de développement affichées par les nouveaux élus.

L’adoption est intervenue lors de la quatrième session ordinaire de l’année du conseil communal. Au cours des travaux, les conseillers ont également examiné et validé plusieurs documents destinés à encadrer l’action de l’administration municipale au cours du prochain exercice.

Parmi ces dossiers figure le Plan de travail annuel (PTA) 2027. Ce document doit servir de cadre à la programmation des activités et au suivi des performances des services communaux. Son adoption traduit la volonté de la nouvelle équipe de renforcer l’efficacité de l’administration et d’améliorer la conduite des actions publiques locales.

Le conseil communal a également adopté le Plan annuel d’investissement (PAI) 2027. Celui-ci prévoit les interventions à réaliser en matière d’infrastructures de proximité, avec l’objectif de répondre aux besoins exprimés par les populations. Ces investissements constituent l’un des leviers annoncés pour améliorer les conditions de vie dans les différentes localités d’Adjohoun. La session a également permis au conseil de supervision de présenter son rapport d’activités au titre du troisième trimestre 2026. Cette présentation a donné aux élus l’occasion de prendre connaissance des actions menées durant la période concernée.