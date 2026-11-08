Bénin : Alerte aux faux remèdes !!

Sur les réseaux sociaux et parfois à travers un marketing bien organisé, on a l’impression d’être dans une foire aux miracles. Entre des vidéos aux montages accrocheurs et des témoignages larmoyants orchestrés à grand renfort de publicité, des « docteurs » autoproclamés et des marchands d’illusions vantent les mérites de prétendues poudres magiques, de thés miraculeux ou d’onctions spirituelles prétendument capables de guérir instantanément le diabète, l’hypertension artérielle, voire des pathologies plus complexes. Pourtant, derrière ces vitrines séduisantes se cache une amère réalité : beaucoup de ces prétendus remèdes ne guérissent rien du tout et aggravent des situations parfois déjà fragiles.

Pour des milliers de citoyens en quête de guérison ou de soulagement rapide, les publicités de remèdes se transforment en véritables pièges. Les victimes de ces pratiques agressives en témoignent aujourd’hui avec amertume. C’est le cas de Marc (nom d’emprunt), patient hypertendu, qui a cru trouver le salut à travers une publicité ciblée sur Facebook vantant une tisane 100 % naturelle censée « normaliser la tension en moins de sept jours ». « J’ai vu une vidéo où un homme jurait que son produit éliminait définitivement l’hypertension sans effets secondaires. J’ai commandé le flacon à un prix fort. Non seulement ma tension n’a pas baissé, mais j’ai commencé à ressentir de violents maux de tête et des vertiges. Lorsque j’ai voulu recontacter le vendeur via sa page, je n’ai jamais eu de réponse », confie-t-il, dépité.

Un témoignage qui résonne avec celui d’Élisabeth, qui a vu sa mère, atteinte d’un diabète de type 2, interrompre son traitement médical conventionnel après avoir rencontré des agents commerciaux d’une soit disant ong qui lui ont fait la publicité d’in produit miraculeux. Le résultat a failli lui être fatal : un passage en urgence à l’hôpital pour une acidocétose diabétique.

Ces récits illustrent le mode opératoire de ces marchands d’illusions : exploiter la vulnérabilité des malades, leur désespoir face à la maladie chronique et la cherté des soins pour écouler des substances dont la composition chimique ou biologique échappe à tout contrôle sanitaire.

Un arsenal réglementateur ferme mais confronté au défi du numérique

Face à la prolifération de ces messages publicitaires trompeurs, les autorités publiques ne restent pas les bras croisés. Au contraire, le cadre juridique est formel et rigoureux. En République du Bénin, le décret n° 2018-262 du 28 juin 2018 porte une interdiction claire et absolue de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux.

Cette fermeté administrative et législative a été réaffirmée et élargie avec le temps. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), à travers son communiqué officiel, rappelle que le décret relatif aux règles de publicité sur les médicaments et autres produits de santé interdit formellement toute promotion de ce type auprès du grand public. Sont strictement concernés par cette interdiction : les produits pharmaceutiques, les produits de la pharmacopée, les produits et pratiques des tradipraticiens destinés au traitement des maladies, les pratiques spirituelles de guérison ainsi que les émissions qui, sous couvert d’ésotérisme, constituent des tribunes de publicité subjective pour des animateurs se vantant de pouvoirs de guérison.

Les sanctions prévues par la loi sont aussi des plus claires. Le décret de 2018 dispose que les auteurs, co-auteurs ou complices de la diffusion de telles publicités s’exposent, sans préjudice des mesures administratives, à de lourdes amendes allant de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Pourtant, malgré ces dispositions et les descentes régulières des services de contrôle, les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour contourner les verrous, changeant de profils, de pages et de subterfuges dès qu’un signalement est émis.

La nécessité d’un sursaut citoyen : l’hôpital d’abord

Devant l’ampleur de ce fléau, la responsabilité individuelle et collective demeure le meilleur bouclier. Il est impératif de rappeler à la population qu’aucun algorithme, aucune vidéo virale et aucun gourou autoproclamé ne saurait remplacer l’expertise d’un professionnel de la santé qualifié.

Quand on est malade, la seule démarche rationnelle et sécurisée consiste à se rendre dans un centre de santé homologué (hôpital, clinique ou centre de soins agréé) pour bénéficier d’un diagnostic rigoureux et d’un traitement adapté. Confier sa santé à des produits achetés à la criée, sans traçabilité ni validation scientifique, revient à jouer à la roulette russe avec sa vie. Restons vigilants, protégeons nos proches et refusons de céder au chant des sirènes de la guérison facile et virtuelle.