Les manifestations publiques des cultes Egungun et Oro peuvent reprendre dans le département de l’Atlantique. Le préfet Raphaël Akotègnon a officiellement levé la mesure de suspension qui frappait ces activités depuis le 23 septembre 2026. La décision, signée le lundi 16 novembre, intervient après 54 jours d’interdiction, soit près de deux mois.

Dans une correspondance adressée aux maires des communes de l’Atlantique, l’autorité préfectorale annonce la reprise des manifestations des deux cultes traditionnels. Cette décision met fin à une restriction prise à la suite de plusieurs incidents signalés lors de cérémonies, notamment des actes de violence et des décès.

À l’époque, le préfet avait également évoqué la multiplication de couvents Egungun et Oro créés par des personnes ne disposant pas de la qualité de dignitaires. La suspension concernait les huit communes du département. Les maires avaient été instruits de procéder, avec les responsables reconnus des cultes, au recensement des couvents implantés dans leurs localités.

Une reprise encadrée par des conditions

La levée de la suspension intervient dans le cadre des préparatifs des Vodun Days 2027. Le préfet estime nécessaire de permettre aux acteurs concernés de poursuivre les activités liées à cet événement culturel et spirituel.

Toutefois, la reprise ne signifie pas une liberté sans conditions. Dans sa lettre du 16 novembre, Raphaël Akotègnon autorise également les membres du Haut Conseil des cultes Egungun et Oro à poursuivre, dans les communes, l’installation des démembrements de leur organisation.

Cette autorisation reste soumise à trois exigences : le respect de l’engagement pris par le Haut Conseil dans une correspondance du 2 octobre 2026, l’application des lois et règlements en vigueur au Bénin, ainsi que la préservation de l’ordre public, de l’intégrité des personnes et de la cohésion sociale. Le préfet invite donc les maires à faciliter ces opérations dans le respect des dispositions légales. Il leur demande également de lui signaler sans délai toute difficulté ou tout dérapage constaté sur le terrain.