Ce 17 novembre, le Centre national de sécurité routière (CNSR) du Bénin lance un avertissement sans détour : « Ne laissez pas les croyances vous conduire à l’imprudence ! » « Aucun gris-gris, aucune plante ni pratique mystique ne protège d’un accident. » Pour l’institution, rien ne remplace l’attention et le respect des règles de circulation, et elle invite chacun à agir collectivement : « agissons ensemble pour des routes plus sûres ! »

Ce rappel suit les propos tenus le 14 novembre par Patrice Talon, ancien chef de l’État et actuel président du Sénat. Lors de la première Journée verte, au Palais des congrès de Cotonou, il a repris un exposant qui présentait une plante comme un moyen de se protéger sur la route. « Il n’y a pas d’incantation, il n’y a pas de gris-gris qui provoque l’accident de quelqu’un, ça n’existe pas. Ne dites plus ça. Cette plante-là protège contre ça, c’est faux. Ne dites plus ça. » Il a ajouté : « Ce n’est pas bien, même pour notre éducation. Parlez des vertus naturelles, mais bon sang ! »

Selon lui, celui qui croit à cette protection devient imprudent : « Parce que l’inconvénient c’est quoi ? Quelqu’un qui croit et met ça en poche, il est imprudent. Il va faire un accident, il va mourir, et ce sera de votre faute. Vous voyez ? » Il décrit enfin le raisonnement qu’il juge dangereux : « Parce qu’il va penser que la plupart des accidents, c’est un mauvais sort que quelqu’un vous envoie. Donc, comme il a ça, il est protégé des mauvais sorts, il va être imprudent. Et il va mourir par votre faute. D’accord ? »

Une responsabilité qui concerne tout le monde

Le CNSR précise que les plantes, amulettes et pratiques mystiques ne protègent pas contre les collisions : « Les plantes, les amulettes et les pratiques mystiques ne constituent en aucun cas des dispositifs de protection contre les accidents de la route. » Il rappelle qu’au volant, la prudence et le respect des règles restent décisifs : « Sur la route, adoptez une conduite responsable et respectez le Code de la route pour préserver votre vie et celle des autres. » Son message final est clair : « la sécurité routière est une responsabilité collective. »