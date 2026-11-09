Bénin : Après plusieurs rebondissements, le procès Houndégnon reprend à zéro

L’ancien directeur général de la Police nationale, Louis Philippe Houndégnon, comparaît à nouveau ce lundi 9 novembre 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après plusieurs mois de procédure et une décision de renvoi de la Cour suprême, le dossier revient devant une nouvelle composition de juges. Les débats doivent reprendre depuis le début.

Arrêté le 13 novembre 2024, l’ancien patron de la police est poursuivi aux côtés de son neveu, Camille Amoussou. Les charges retenues contre eux portent notamment sur l’incitation à la rébellion, le harcèlement par voie électronique et la complicité.

La première audience de ce procès s’était tenue le 16 décembre 2024. Au terme des débats, le ministère public avait requis deux ans d’emprisonnement et deux millions de francs CFA d’amende contre Louis Philippe Houndégnon. Il avait, en revanche, demandé la relaxe de son neveu.

Le 19 mai 2025, le juge saisi du dossier s’était déclaré incompétent, considérant que les faits reprochés relevaient de la matière criminelle. Cette décision avait été contestée par la défense. Saisie de l’appel, la chambre compétente avait finalement confirmé la compétence de la CRIET et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

La Cour suprême rejette la demande de libération provisoire

En parallèle, les conseils des deux prévenus avaient saisi la Cour suprême pour obtenir leur remise en liberté provisoire. Ils estimaient que les droits de leurs clients n’avaient pas été respectés au cours de la procédure. Examinée lors d’une audience le 24 septembre dernier, leur demande a été rejetée par la haute juridiction, qui a ordonné le renvoi du dossier devant la CRIET.

Cette nouvelle comparution ouvre ainsi une reprise complète des débats devant les nouveaux juges. La défense maintient sa démarche en faveur de la libération des deux prévenus. Joint par Bip Radio à la veille de cette audience, l’un des avocats de la défense, Me Fidèle Abouta, a exprimé son espoir de voir ses clients retrouver leur liberté : « Nous espérons que nos clients recouvreront la liberté. »