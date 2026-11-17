Dans un message publié ce mardi 17 novembre sur ses réseaux sociaux, l’ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a salué le scrutin cap-verdien. Il a déclaré : « Cette démocratie capverdienne qui nous honore sur le continent. J’adresse toutes mes félicitations à mon frère et ami, le président José Maria Neves, pour sa brillante réélection à l’issue de la présidentielle transparente et inclusive qui vient de se dérouler dans son pays. »

Une présidentielle remportée dès le premier tour

Le président sortant José Maria Neves a été reconduit pour un second mandat de cinq ans à l’issue du scrutin du dimanche 15 novembre 2026. Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale électorale, il a recueilli 63,8 % des suffrages, loin devant sa principale adversaire, Joana Rosa Amado, créditée de 31,5 %. Il affrontait cinq autres candidats, dont la première femme à briguer la présidence du pays. Âgé de 66 ans et ancien Premier ministre pendant quinze ans, il est soutenu par le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV).