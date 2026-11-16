De fausses offres de vols spéciaux à destination de Cotonou circulent sur les réseaux sociaux. Le 16 novembre 2026, Serge Nonvignon, responsable des relations médias à la Direction de la communication de la Présidence de la République, a réagi : « À ce jour, le Gouvernement du Bénin n’a fait aucune annonce officielle concernant la mise en place de vols spéciaux à destination du pays. » Il demande au public de se méfier des sites, plateformes et publications qui prétendent proposer ces vols.

Cette mise en garde intervient alors que la période des fêtes attire de nombreux visiteurs. En décembre 2025, le Gouvernement avait annoncé un programme d’affrètement de vols Paris–Cotonou pour les fêtes de fin d’année, mis en œuvre par la société Benin Tours S.A., avec l’appui technique de LunaJet SA. L’ancien ministre Jean Michel Abimbola invitait alors à vivre « l’expérience mémorable du Bénin, un monde de splendeur ».

Un appel à la vigilance

Le faux lien en circulation imite l’adresse officielle, où figure la page des vols spéciaux gérés par Bénin Tours. Selon M. Nonvignon, aucun vol pour 2026 n’est encore publié sur la page officielle. Si un intermédiaire vous propose déjà un billet, considérez-le comme un signal d’alarme. Il recommande de ne « communiquer aucune donnée personnelle ou bancaire » et de n’effectuer « aucun paiement sur des plateformes suspectes ». Il invite à partager l’alerte autour de soi pour prévenir toute tentative de fraude.