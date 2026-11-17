Le ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation disposera d’une enveloppe prévisionnelle de 11,59 milliards de FCFA pour l’exercice 2027. Le ministre Mahuna Akplogan a présenté les grandes lignes de ce budget aux députés, en mettant l’accent sur la dématérialisation des services publics, l’extension de la connectivité et le développement de l’innovation technologique.

Arrêté précisément à 11 589 548 453 FCFA, le projet de budget prévoit 7,73 milliards de FCFA pour les investissements et 3,85 milliards pour le fonctionnement. Comparé aux 16,48 milliards de FCFA inscrits en 2026, il affiche une baisse de 29,69 %. Cette évolution s’explique principalement par le retrait du portefeuille ministériel du projet PITN2R, qui bénéficiait en 2026 d’un financement extérieur de 6,5 milliards de FCFA. Hors ressources extérieures, l’effort national en faveur du secteur progresse de 16 %.

Les investissements représentent 66,8 % de l’enveloppe prévue pour 2027. Quatre programmes concentrent les crédits : la transformation digitale de l’administration et des secteurs, dotée de 5,052 milliards de FCFA ; les infrastructures numériques et la connectivité, avec 3,978 milliards ; le pilotage et le soutien aux services du ministère, pour 1,760 milliard ; enfin, l’innovation et les technologies, auxquelles sont affectés 798 millions de FCFA.

Des services publics davantage accessibles en ligne

Pour justifier les orientations retenues, le ministre a présenté les résultats enregistrés en 2026. Au 30 septembre, le taux d’engagement des crédits sur ressources intérieures atteignait 71,3 %, tandis que celui des dépenses d’investissement s’établissait à 71,8 %. Ces dernières avaient été entièrement mises en paiement.

Sur le plan de la connectivité, l’installation de 64 nouveaux sites mobiles a permis à environ 193 000 habitants de localités jusque-là isolées d’accéder à la couverture téléphonique. Depuis le 1er novembre 2026, les usagers peuvent également obtenir leur casier judiciaire en ligne, sans fournir de pièces justificatives.

La plateforme service-public.bj regroupe désormais plus de 131 prestations administratives. Elle bénéficie de l’assistance de Yèmi, un assistant numérique accessible en permanence. Dans le secteur universitaire, la plateforme univservices.bj permet aux étudiants d’acheter leurs tickets de transport à partir de leur Numéro personnel d’identification. Au total, 63 bus desservent quatre pôles universitaires.

La dématérialisation concerne aussi les administrations locales. Vingt communes traitent désormais leur courrier par voie électronique. Sur le plan de l’accès à Internet, 345 points de connexion ont été installés sur les campus des universités d’Abomey-Calavi et de Parakou.

L’intelligence artificielle et les langues nationales au programme

Le projet « J’aime ma langue » figure parmi les initiatives présentées. Il vise à faciliter l’utilisation des services numériques par les populations qui ne maîtrisent pas nécessairement le français écrit. En un an, le programme a permis de collecter 700 heures d’enregistrements vocaux en fongbé auprès de 2 507 personnes issues des douze départements du Bénin.

Le système de reconnaissance vocale développé à partir de ces données affiche, selon les résultats présentés, une réduction des erreurs quatre fois supérieure à celle du meilleur modèle existant. Dix-neuf services vocaux ont déjà fait l’objet d’expérimentations dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du commerce et des démarches administratives.

Le développement des compétences numériques figure également parmi les priorités. Le Bénin a obtenu une médaille de bronze aux Olympiades internationales d’intelligence artificielle 2026 et s’est classé troisième au niveau africain, sur 106 pays participants. À l’échelle nationale, 150 jeunes ont pris part à la première édition des Olympiades d’intelligence artificielle.

En 2027, le ministère prévoit aussi le déploiement des Innobox, des espaces dédiés à l’innovation. Parakou et Porto-Novo accueilleront les premières installations avant leur extension à d’autres communes.

De nouvelles mesures annoncées pour 2027

Le programme de travail prévoit la réduction des pièces administratives exigées à plusieurs reprises dans les démarches prioritaires. Le ministère entend également rendre accessibles, par la voix et dans les langues nationales, certains services publics. De nouvelles écoles et des centres de santé doivent être raccordés au haut débit. Douze sites universitaires supplémentaires sont aussi annoncés pour le Réseau béninois d’éducation et de recherche.

Enfin, les huit recommandations formulées par les députés lors de l’examen du budget 2026 ont été prises en compte. Six bénéficient d’un suivi renforcé, notamment celles relatives à la cybersécurité, à l’inclusion numérique, au cofinancement, à la mobilisation des universitaires et à l’intégration de l’intelligence artificielle dans la planification nationale. Les deux recommandations portant sur les logiciels libres sont en cours de mise en œuvre.