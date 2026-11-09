Bénin : Deux équipements pour mieux diagnostiquer l’état des routes

Le Bénin renforce ses moyens techniques pour évaluer l’état de ses routes et mieux programmer leur entretien. Le MCA-Bénin Régional vient d’acquérir deux équipements spécialisés, un déflectographe et un ScanRoad. Le Bénin devient le premier de la sous-région à disposer simultanément de ces deux outils destinés au diagnostic des infrastructures routières.

Cette acquisition intervient dans le cadre du projet Infrastructure du Corridor (IC), financé à travers le Compact régional conclu entre le Bénin et les États-Unis. Elle doit permettre aux professionnels du secteur de disposer de données plus précises sur l’état des chaussées, afin de mieux cibler les travaux d’entretien et de réhabilitation.

Un partenariat de 291 millions de dollars

Le 14 décembre 2022, le gouvernement béninois et le Millennium Challenge Corporation (MCC), représentant les États-Unis, ont signé un accord de don d’un montant global de 291 millions de dollars. Cette enveloppe comprend 202 millions de dollars apportés par le MCC et une contribution de 89 millions de dollars du Bénin.

Prévu pour cinq ans, ce programme vise à améliorer les infrastructures et les services de transport. Il entend également faciliter les échanges commerciaux, soutenir l’intégration économique régionale et favoriser la croissance dans la sous-région.

Le projet Infrastructure du Corridor constitue l’un des principaux volets de cet accord. L’acquisition des deux équipements vient renforcer les moyens mobilisés pour améliorer la praticabilité des axes routiers et les méthodes d’entretien du réseau national.

Deux outils pour mieux diagnostiquer les chaussées

Le déflectographe mesure la déformation des différentes couches d’une chaussée sous l’effet d’une charge. Les données recueillies renseignent sur la capacité de résistance de la structure routière et permettent de repérer les zones fragilisées. Les techniciens peuvent ainsi anticiper certaines dégradations et déterminer les interventions nécessaires.

Le ScanRoad complète ces analyses. Il collecte des informations sur les caractéristiques des routes et leurs éventuelles détériorations. Son utilisation doit contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine routier et fournir des éléments objectifs pour les décisions techniques.

Cette évolution doit favoriser une approche davantage préventive, fondée sur l’état réel des chaussées plutôt que sur des interventions engagées uniquement après l’apparition de dégradations importantes. À terme, l’objectif est d’améliorer la durabilité des infrastructures, de maîtriser les coûts de réhabilitation et de renforcer les conditions de circulation et de sécurité des usagers.