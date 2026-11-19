Le lac Nokoué pourrait devenir un maillon important du transport fluvial et du développement touristique au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Georges Alé, a effectué, mercredi 18 novembre 2026, une visite de terrain sur ce plan d’eau afin de présenter les grandes lignes du projet de réhabilitation et d’aménagement. Il était accompagné de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris W. P. Jurriëns, du directeur général de l’Agence de développement intégré des lacs (ADELAC), Martin Pépin Aïna, ainsi que de plusieurs cadres de l’administration.

Le programme prévoit d’abord des travaux d’assainissement, notamment le dragage des zones encombrées par les sédiments et les dépôts qui entravent la circulation sur le lac. Les matériaux extraits seront en partie réutilisés dans les aménagements. Les sédiments qui ne pourront pas servir aux travaux devraient notamment contribuer à la création de deux îles artificielles.

Des liaisons fluviales entre Porto-Novo et Calavi

L’amélioration de la navigabilité constitue l’un des principaux objectifs du projet. Des couloirs de circulation doivent être aménagés pour faciliter les déplacements entre Porto-Novo et Calavi. Les usagers pourront ainsi rejoindre l’embarcadère de Calavi par voie fluviale, avec une perspective de connexion aux nouvelles infrastructures prévues dans cette zone.

Plusieurs installations d’accostage sont également annoncées pour accueillir le transport de passagers et de marchandises. Le projet envisage, à terme, des extensions vers Akassato afin de faciliter l’accès aux établissements sanitaires, notamment l’hôpital de zone et le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), ainsi qu’à la future cité administrative.

Cette organisation devrait offrir une autre possibilité de déplacement aux populations et contribuer à réduire la pression sur les axes routiers. Elle accompagnerait également le développement des infrastructures publiques dans la partie sud du lac.

Pêche et tourisme parmi les retombées attendues

Les aménagements projetés ne se limitent pas au transport. Les deux îles artificielles devraient accueillir des activités à vocation touristique et des espaces de loisirs. Le programme prévoit aussi des dispositions en faveur des acteurs de la pêche, avec une meilleure organisation des plans d’eau et la délimitation de zones destinées à la production halieutique.

Ces aménagements doivent permettre d’améliorer les conditions d’exercice des pêcheurs et de soutenir les activités économiques liées aux ressources du lac.

À plus long terme, les autorités envisagent de connecter les voies navigables béninoises à celles des pays voisins, avec la perspective d’une liaison fluviale entre le Nigeria et le Togo. Cette ambition reste toutefois liée à la réalisation de la première phase consacrée au lac Nokoué.

Au cours de la visite, Georges Alé a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre du projet. Son intervention porte notamment sur la mobilisation des ressources, les orientations stratégiques et le cadre de politique publique nécessaire à sa réalisation. La présence de la délégation néerlandaise a également permis de présenter les différentes composantes de ce programme, qui associe assainissement du plan d’eau, mobilité fluviale et valorisation économique.