Bénin : Deux jours d’activités gratuites annoncés pour la Journée verte à Cotonou

Les 13 et 14 novembre 2026, le Palais des Congrès de Cotonou accueillera la Journée verte, un rendez-vous consacré au paysage, à l’environnement et au cadre de vie. L’accès est annoncé libre et gratuit pour le public, avec un programme mêlant découvertes, échanges, animations culturelles et activités destinées aux enfants.

Organisée autour du thème du paysage et de l’amélioration du cadre de vie, cette édition entend ouvrir ses activités à un large public. Les visiteurs pourront notamment découvrir le Village Vert, prendre part aux rencontres et parcourir un marché consacré aux végétaux. L’événement ne se limite donc pas aux professionnels du secteur : familles, jeunes et curieux sont également invités à y participer sans frais d’entrée.

Le programme prévoit, dès les 13 et 14 novembre, l’ouverture officielle du Village Vert, suivie d’une keynote inaugurale, de grands panels et d’une conversation autour de la formation et des métiers du paysage. Des démonstrations et des rencontres compléteront cette première séquence, aux côtés du marché végétal.

Les soirées des deux journées seront consacrées aux animations. Une expérience « sunset village » est annoncée, avec des contes, des sketchs, des chants, des danses et des prestations musicales. Le 14 novembre, la programmation prévoit également la grande finale de Green Social, puis une soirée festive portée par des performances de Hypemen, des percussions et des DJ sets.

La journée du 14 novembre sera aussi marquée par des activités ouvertes aux familles. Le Village Vert restera accessible au public, tandis que des ateliers pour enfants, des démonstrations de métiers et des séances de sensibilisation seront proposés.

Le rendez-vous est annoncé à partir de 9 heures au Palais des Congrès de Cotonou. À travers cette programmation, la Journée verte veut favoriser la découverte des métiers du paysage et encourager les échanges autour des pratiques qui contribuent à un meilleur cadre de vie. Le public pourra accéder gratuitement à l’ensemble des espaces et animations annoncés.

Le Village Vert, annoncé sur près de 10 000 m², sera installé sur l’esplanade du Palais des Congrès. Initiée par l’Agence nationale du paysage (ANAP), cette première édition réunira notamment des pépiniéristes, des fleuristes et des professionnels du végétal. Les visiteurs pourront découvrir leurs produits et acheter des plantes et des fleurs.