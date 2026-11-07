Bénin : deux nouveaux projets lancés pour accélérer la sécurisation foncière

Le Bénin renforce sa politique de modernisation foncière avec le lancement de TERRA BÉNIN et de PPMEC II. Ces deux programmes doivent notamment contribuer à l’extension du cadastre national, à la fiabilisation des données et à une meilleure reconnaissance des droits fonciers.

La réforme foncière se poursuit au Bénin avec le lancement officiel de deux nouveaux programmes, vendredi 6 novembre 2026 à Cotonou. La cérémonie, présidée par le ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance, Nicolas YENOUSSI, marque une nouvelle étape dans les efforts visant à sécuriser les droits sur les terres et à moderniser leur administration.

Prévu pour la période 2026-2031, le Projet de Préparation de la Mise à l’Échelle du Cadastre national (PPMEC II) intervient dans 12 communes et prévoit notamment la consolidation de la plateforme e-Foncier Bénin et le renforcement des capacités des institutions et des collectivités locales. À terme, neuf communes, dont Cotonou, Porto-Novo et Parakou, devraient bénéficier d’une couverture cadastrale complète. Par ailleurs, 71 arrondissements sont concernés par la couverture et l’actualisation des données.

De son côté, TERRA BÉNIN entend accélérer l’enregistrement des droits fonciers. Déployé en deux phases de cinq ans, le programme prévoit une première intervention dans 14 communes, suivie d’une extension à 30 autres. Son ambition est d’enregistrer 1,5 million de parcelles et de délivrer au moins un million de Certificats d’Enregistrement au Cadastre (CEC). La fiabilisation des données existantes et la formalisation des droits d’usage figurent également parmi ses priorités.

Pour le directeur général de l’ANDF, Xavier ZOLA, ces deux initiatives permettront de consolider les avancées déjà réalisées. Il estime que « Le lancement de TERRA BÉNIN et de PPMEC II nous offre l’opportunité de consolider ces acquis et de donner une nouvelle impulsion ».

La Banque mondiale et les Pays-Bas ont également réaffirmé leur engagement à accompagner ces programmes. À cette occasion, Nicolas YENOUSSI a appelé les autorités locales à faciliter la mobilisation des populations et leur participation à la mise en œuvre des opérations.