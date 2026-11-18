Mardi 17 novembre 2026, Djibril Mama Cissé, le ministre en charge de la sécurité intérieure, a inspecté le centre de formation des brigadiers et agents de police installé à Porto-Novo. Accompagné de hauts responsables de son département, il a voulu observer le quotidien des élèves et des encadrants, puis recueillir leurs réclamations afin d’améliorer leurs conditions de travail.

Fin juin 2026, lors d’une tournée à Kandi et Parakou, le ministre a expliqué aux forces de l’ordre que sa venue devait être interprétée comme une volonté d’écouter. Nommé dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni, il avait été préfet du Borgou, après une carrière d’administrateur civil.

Un centre confronté à des obstacles

Le site accueille actuellement la formation professionnelle de 714 policiers. Des stagiaires de l’École nationale supérieure de police et du Centre de perfectionnement en police judiciaire suivent leurs stages statutaires. Les responsables ont signalé plusieurs freins. Il s’agit notamment du manque de personnel, des bâtiments d’accueil dégradés, des textes juridiques à actualiser et les difficultés de déplacement des élèves.

Le ministre a salué l’implication de tous les acteurs a déclaré : « Je prends la mesure de tous ces défis », a-t-il déclaré. Il s’est engagé à améliorer les conditions d’apprentissage et à lever les blocages qui perturbent le déroulement des formations.