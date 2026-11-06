Bénin : Faux billets, chanvre indien et médicaments saisis à Houègbo

Un réseau présumé spécialisé dans la fabrication de faux billets et plusieurs activités illicites a été démantelé à Agbotagon, dans l’arrondissement de Houègbo. Cinq personnes, dont une femme, ont été interpellées à l’issue d’une opération conduite par les éléments du commissariat d’arrondissement sur une période de trois jours, du 3 au 6 novembre 2026.

La première intervention remonte au mardi 3 novembre, aux environs de 19 heures. Les policiers ont effectué une descente dans une habitation soupçonnée de servir de lieu de regroupement à des individus impliqués dans ces activités. Le domicile appartenait à un suspect actuellement en fuite.

Sur place, les agents ont interpellé une femme exerçant le métier de coiffeuse, ainsi que deux autres personnes présentées comme ses complices. La perquisition a permis de découvrir 1 780 000 francs CFA en faux billets de 10 000 francs, des feuilles de papier découpées aux dimensions des coupures de banque, 28 sachets de chanvre indien et plusieurs pièces de motocyclette. Des cartes SIM ont également été saisies, de même qu’une bouteille et des amulettes présentées comme des objets à caractère mystique.

Conduite au commissariat pour les besoins de l’enquête, la principale mise en cause aurait fourni des informations sur d’autres membres du réseau, notamment des personnes impliquées dans l’approvisionnement.

Deux autres suspects interpellés lors d’une seconde descente

Les investigations ont conduit les enquêteurs à organiser une nouvelle opération le vendredi 6 novembre 2026, à l’aube. Cette fois, les policiers ont ciblé le domicile de deux frères soupçonnés d’être impliqués dans le réseau.

La fouille des lieux a permis de découvrir, dans une boutique appartenant à l’un des suspects, environ 1,5 kilogramme de chanvre indien et deux kilogrammes de médicaments de contrebande. Dans la chambre de son frère, présenté comme l’un des principaux responsables de l’organisation, les agents ont retrouvé des clichés d’impression ainsi que de nouvelles coupures vierges. Les deux hommes ont été interpellés et conduits au commissariat. Selon les informations relatives à l’opération, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés au cours de leur audition.