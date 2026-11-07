Bénin : la Banque mondiale chiffre la dette extérieure à 16,9 milliards de dollars en 2025

En fin d’année 2025, la dette extérieure du Bénin atteignait, 16,9 milliards de dollars, soit une hausse de 16,5 % en un an. Les données figurent dans le Rapport sur la dette internationale 2026 de la Banque mondiale. Il a été publié le 5 novembre. Le montant était de 3,6 milliards en 2015.

Pour rappel, la dette extérieure représentait 37,6 % du PIB en 2022 et 40,3 % en 2024, avec une estimation de 43,5 % pour 2025 selon la fiche pays de Bpifrance Assurance Export. Aussi, la dette publique a augmenté. Elle est passée de 41,2 % du PIB en 2019 à 53,4 % en 2024, d’après une note de l’UMOA-Titres. Début 2026, le pays a levé 850 millions de dollars sur les marchés internationaux, dont un sukuk de 500 millions. Il est devenu le premier pays africain à émettre un sukuk international.

Une dette extérieure dominée par les créanciers multilatéraux

Selon le rapport, le stock se répartit comme suit : 12,4 milliards de dollars de dette publique ou garantie par l’État, 2,9 milliards de dette privée non garantie et 1,6 milliard à court terme. Les créanciers multilatéraux détiennent 6,2 milliards, dont 2,8 milliards pour l’IDA et 1 milliard pour le FMI. Les créanciers privés en portent 5,1 milliards, et les bilatéraux 1,2 milliard.

Le rapport note la pression sur les recettes en devises. L’encours représente 373 % des exportations et 70 % du revenu national brut. Il relève un écart dans les conditions d’emprunt, avec un taux moyen de 1,7 % sur 23 ans pour les créanciers officiels, contre 7,2 % sur 15 ans pour les créanciers privés. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure des pays en développement a atteint 9 400 milliards de dollars en 2025, avec une progression qualifiée de « la plus rapide depuis 2021 ».