Bénin : la Banque mondiale identifie dans l'énergie un levier pour l'emploi des jeunes

Avec une croissance économique de 8,1 % en 2025, le Bénin affiche des performances macroéconomiques solides. Cependant, la transformation de cette dynamique en emplois de qualité reste un défi auquel le développement du secteur énergétique pourrait apporter des réponses.

La Banque mondiale met en avant le potentiel du secteur énergétique pour soutenir la création d’emplois au Bénin, notamment au profit des jeunes. Dans son rapport sur les perspectives économiques du pays en 2026, l’institution souligne que la croissance économique, estimée à 8,1 % en 2025 et à 7,1 % en moyenne sur la période 2021-2025, ne s’accompagne pas encore d’une progression suffisante des emplois formels et bien rémunérés.

En effet, l’informalité et le travail indépendant occupent toujours une place importante sur le marché du travail. Cette situation limite la sécurité des revenus et les possibilités professionnelles des jeunes. Pour la Banque mondiale, l’accès à une électricité fiable et abordable constitue l’un des facteurs susceptibles de changer cette situation. Près d’une entreprise sur deux considère encore l’accès à l’électricité comme un obstacle majeur à ses activités.

En outre, les évolutions observées dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) illustrent néanmoins le potentiel de l’industrialisation. La zone comptait 22 798 emplois en 2025, soit une progression de 28,8 % en un an. Or, le développement de ces unités industrielles nécessite une alimentation électrique régulière pour soutenir la production et favoriser de nouveaux recrutements.

Dans cette perspective, la Mission 300, initiative conjointe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, constitue une opportunité. La mise en œuvre du Pacte énergétique du Bénin pourrait ainsi créer ou améliorer environ 159 000 emplois d’ici 2030. L’enjeu sera donc de faire de l’énergie un véritable moteur de l’industrialisation et de l’insertion professionnelle des jeunes.