Bénin : la Banque mondiale identifie l’électricité comme un levier pour créer 159 000 emplois

Le quatrième rapport annuel de la Banque mondiale sur les perspectives économiques du Bénin a été présenté le lundi 9 novembre et place l’énergie au cœur de la création d’emplois. Intitulé « Accélérer la transformation structurelle du Bénin pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité : le rôle du secteur de l’électricité », il part d’un constat favorable. Selon les intervenants, le pays dispose d’« atouts majeurs », et la croissance atteint 8,2 % au premier semestre 2026, un niveau qui témoigne de « la résilience de l’économie ».

Le gouvernement a déjà posé plusieurs bases. Le Programme d’action gouvernementale 2021-2026 vise à accélérer la transformation structurelle de l’économie. La zone industrielle GDIZ prévoit 1,4 milliard de dollars d’investissements et plus de 300 000 emplois directs d’ici 2030. Dans l’électricité, le projet BEAS a déjà raccordé plus de 144 000 ménages, 2 789 petites entreprises et 451 institutions publiques. Les autorités veulent, selon leurs propres mots, « l’élargissement des opportunités », avec une meilleure répartition de la croissance entre travailleurs, entreprises et territoires, notamment grâce à la réforme des pôles de développement.

Une électricité fiable pour des emplois de qualité

Selon le rapport, « cette croissance ne crée pas encore assez d’emplois de qualité », qui relève que beaucoup de Béninois travaillent encore comme conducteurs de zémidjans plutôt que dans les ateliers de fabrication, ou comme vendeurs au bord des routes plutôt que dans l’industrie agroalimentaire. Le rapport estime que la mise en œuvre du Pacte M300 pourrait générer près de 159 000 emplois supplémentaires et de meilleure qualité.

Le mécanisme est simple. Là où l’électricité arrive, les emplois existent déjà, mais les revenus progressent parce que les ménages consomment davantage. Une personne raccordée chez elle devient aussi plus productive : elle, « revient au travail beaucoup plus en forme ».

Le rapport recommande de diversifier les sources d’énergie, de moderniser les réseaux, d’améliorer la gouvernance du secteur, de réduire les coûts d’approvisionnement et de faciliter le raccordement des ménages et des entreprises. La représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale au Bénin, Karine Bachongy, affirme que « La Banque mondiale reste pleinement engagée aux côtés du Gouvernement » pour mobiliser les financements publics et privés. L’objectif affiché est une électricité « fiable et compétitive » pour transformer la croissance en emplois massifs et de meilleure qualité, un engagement que le gouvernement béninois et la Banque mondiale disent partager.