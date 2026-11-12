Bénin : la coiffure type rasta d'une victime provoque le renvoi d'un procès au tribunal d'Abomey-Calavi

Une audience au tribunal d’Abomey-Calavi a connu un dénouement inattendu ce mercredi 11 novembre 2026. Le président de la cour a décidé de renvoyer un procès au 30 décembre prochain, estimant inappropriée la coiffure de la victime présente à la barre.

Une coiffure rasta a suffi pour provoquer le report d’une audience judiciaire au tribunal d’Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées par Bip Radio, le dossier concernait des faits présumés de vol de numéraire et de coups et blessures volontaires. Alors que l’affaire était examinée ce mercredi 11 novembre 2026, l’apparence de la victime a retenu l’attention du président de la cour.

En effet, le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, s’est présenté à l’audience avec une coiffure de type rasta. Cette présentation n’a manifestement pas convenu au magistrat, qui a saisi l’occasion pour rappeler à l’assistance les exigences de tenue et d’apparence qu’il estime nécessaires dans une enceinte judiciaire.

« Moi, je ne peux pas accepter ces coiffures et ces apparences à mes audiences. Je renvoie le dossier pour permettre à la victime de revoir sa coiffure, parce que nous devons donner le bon exemple », a déclaré le magistrat avant de prononcer le renvoi.

Par conséquent, la prochaine audience est fixée au 30 décembre 2026. Ce report prolonge ainsi l’attente du prévenu, qui se trouve actuellement en détention. À la barre, ce dernier n’a d’ailleurs pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.