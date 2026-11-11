Bénin : la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse publie la liste des 135 candidats admissibles à son concours

Ce mercredi 11 novembre, la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) a publié la liste des candidats retenus pour la suite du concours, classés selon leur mérite. Ces candidats ont franchi l’étape des épreuves écrites du concours de recrutement direct ouvert au titre de 2025. Au total, 135 postes sont à pourvoir dans trois corps : 15 conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse, 25 contrôleurs et 95 gardes forestiers. Le document complet est joint à l’annonce.

Visite médicale d’aptitude du 16 au 18 novembre

Sous réserve des vérifications d’usage et de l’enquête de moralité, les candidats retenus seront convoqués à une visite médicale d’aptitude, du lundi 16 au mercredi 18 novembre 2026, à partir de 7 heures, au centre médico-social de la garnison de Cotonou, près de l’ex-HIA.

Les convoqués doivent venir en tenue de sport avec une pièce d’identité valide. Ils doivent apporter deux exemplaires papier de leur dossier de candidature, rangés dans une chemise à rabat : bleue pour les conservateurs, jaune pour les contrôleurs, verte pour les gardes forestiers. Consultez la liste complète des admissibles.