La Fédération béninoise de football (FBF) organise une formation destinée à des officiers de sûreté et de sécurité. Menée avec l’appui des experts du Département de la sécurité de la Confédération africaine de football (CAF), elle se tiendra du 9 au 13 décembre 2026 à Cotonou. Elle doit permettre à la fédération de répondre aux normes que la CAF fixe pour ses compétitions.

En février 2023, la Ligue de football du Bénin avait réuni à Porto-Novo un séminaire consacré à la sécurité et aux violences dans les stades. Sur le plan de la gouvernance, la CAF avait accueilli à Cotonou, du 2 au 4 juin 2025, un atelier régional auquel participaient 17 fédérations nationales. Le secrétaire général de la FBF, Claude Paqui, avait qualifié cet atelier de « remarquable », estimant qu’il avait permis à chacun de « repartir renforcé ». La sécurité dans certains stades reste toutefois à améliorer, selon le bilan dressé par la presse sportive locale.

Conditions de participation et modalités d’inscription

Pour être admis, il faut être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et posséder le Certificat niveau 1 des cours FIFA Guardians. Les candidats qui n’ont pas encore ce certificat peuvent tout de même s’inscrire, à condition de suivre les cours en ligne et de l’obtenir au plus tard le 4 décembre 2026. Les sous-officiers et officiers des forces de sécurité et de défense, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, sont dispensés de ce certificat.

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de la FBF, à son siège de Porto-Novo, au plus tard le vendredi 4 décembre 2026 à 17 heures. Le coût de la formation s’élève à 100 000 francs CFA par candidat. Ce montant sera à régler après la publication de la liste des candidatures validées, sur un compte bancaire communiqué par la fédération. Pour sa part, la FBF prendra en charge l’hébergement, la restauration et le transport à Cotonou des stagiaires retenus. Les personnes intéressées peuvent obtenir des précisions auprès de l’Officier national de la sûreté et de la sécurité de la FBF, au +229 01 97 82 20 06.