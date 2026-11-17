Le textile béninois pourrait bientôt s’inviter sur les maillots du FC Barcelone. La société Panafritex, installée dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), est annoncée dans un projet de partenariat avec le club espagnol pour la confection de ses équipements. Selon les informations rapportées par Peace FM, cette perspective intervient après les commandes liées à la fabrication d’équipements destinés à la Coupe du monde 2026.

Le projet reste toutefois soumis à la signature définitive du contrat. D’après les informations publiées par Peace FM, le démarrage des opérations est envisagé dans un délai d’environ un an. Si l’accord se concrétise, il permettra à une entreprise implantée au Bénin de participer à la production d’équipements pour l’une des formations les plus connues du football mondial.

La GDIZ au centre du projet textile

La production est annoncée dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé, située au nord de Cotonou. Cette plateforme, développée dans le cadre d’un partenariat entre l’État béninois et Arise IIP, accueille plusieurs unités de transformation du coton.

Le site participe à la politique de transformation locale de cette matière première. Le Bénin, longtemps tourné vers l’exportation du coton brut, cherche ainsi à développer les différentes étapes de sa chaîne de valeur, de la transformation des fibres à la confection des vêtements.

Selon les données avancées dans la publication de Peace FM, plus de 40 000 tonnes de fibres de coton seraient transformées chaque année sur la plateforme. L’objectif annoncé est de porter cette capacité à 100 000 tonnes à l’horizon 2030.

Des entreprises locales dans la chaîne de production

Panafritex évolue dans un environnement industriel qui réunit des entreprises béninoises et des partenaires internationaux. La publication cite notamment Benin Textile Corp, Benin Textile et Novarea Textiles Benin, portée par le groupe OGL Holding de l’homme d’affaires Oswald Guy-Cyr Louéké.

L’éventuelle collaboration avec le FC Barcelone viendrait ainsi s’ajouter aux activités de confection déjà développées dans la zone. Elle pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives aux unités textiles installées sur le site.

Le projet s’inscrit dans une ambition plus large portée par Arise IIP, qui prévoit de développer des activités textiles dans d’autres pays africains, notamment au Cameroun et au Gabon. La plateforme béninoise figure parmi les sites appelés à soutenir cette stratégie de transformation industrielle.