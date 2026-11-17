La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) dresse le bilan de ses trois dernières années. Dans son annonce du 17 novembre, elle affirme : « Trois années de transformation et de travail pour renforcer notre réseau électrique », tout en voulant « accompagner les besoins des populations ». Elle met en avant 4 711 postes électriques, 18 000 kilomètres de câblage et 1,14 million de clients connectés.

Ce bilan fait suite à une série de réformes. En janvier 2024, le groupe panafricain Eranove a signé un partenariat stratégique avec le gouvernement pour la gestion déléguée de la SBEE, sur une durée initiale de 26 mois. Le groupe, qui couvre une population de 13 millions de personnes, vise notamment un accès universel à l’électricité d’ici 2030. Cette ambition s’est traduite en 2026 par de nouveaux financements : le 5 octobre, à Paris, le Bénin a signé avec l’Agence française de développement des conventions de 61,9 milliards de FCFA (94,4 millions d’euros), dont 52,1 milliards de FCFA (79,4 millions d’euros) destinés à étendre le réseau de distribution de la SBEE, avec 120 000 branchements nouveaux dans 750 localités.

Des équipes mobilisées pour améliorer le service

La SBEE insiste sur le travail de ses équipes. « Derrière ces chiffres, il y a un réseau qui se développe », souligne-t-elle, avec « des infrastructures qui se renforcent et des équipes mobilisées chaque jour pour répondre aux besoins des populations ». Elle précise que « La transformation de la SBEE se poursuit », avec « un objectif constant : améliorer la qualité du service rendu à nos clients ».