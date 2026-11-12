Bénin : l’APDP alerte sur les risques liés à la publication de photos et vidéos sans consentement

L’Autorité de protection des données personnelles (APDP) du Bénin a lancé une mise en garde à l’attention des internautes, en particulier des créateurs de contenus. Elle rappelle, dans un communiqué publié le mercredi 11 novembre 2026, que les photos, vidéos, enregistrements vocaux et autres informations permettant d’identifier une personne sont des données personnelles, et qu’ils ne peuvent être enregistrés ni diffusés sans son accord.

Selon l’institution, la publication de ces contenus sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et TikTok, requiert « l’accord préalable de la personne concernée », sauf dérogation prévue par la loi. Il incombe en outre à l’auteur de la publication de prouver qu’il a bien obtenu ce consentement.

L’APDP souligne que certaines publications peuvent être sévèrement sanctionnées. Elle indique qu’elles peuvent entraîner « jusqu’à 7 ans de réclusion et 100 millions FCFA d’amende », notamment lorsqu’elles ont un caractère pornographique. La diffusion des données personnelles d’une personne présumée auteure d’une infraction est, quant à elle, passible de « 5 ans d’emprisonnement et de 25 millions FCFA d’amende ».

Enfin, l’Autorité rappelle que les administrateurs de forums peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale, au même titre que les créateurs de contenus. Cette mise en garde vise à protéger la vie privée de chacun à l’ère des réseaux sociaux.