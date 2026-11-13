Bénin : le budget de l'éducation passe de 344 à 598 milliards FCFA en quatre ans

La revue sectorielle conjointe de l’éducation en République du Bénin s’est ouverte jeudi 12 novembre 2026 à Cotonou, sous la conduite du ministre Armand Kuyema Natta, chef de file des ministres en charge de l’éducation. Selon les chiffres qu’il a présentés, le budget du secteur est passé de 344 milliards de FCFA en 2022 à 508 milliards en 2025, puis à 598 milliards en 2026, une progression qui intègre le rattachement de la formation technique et professionnelle au ministère de l’Enseignement supérieur.

Cette hausse accompagne plusieurs chantiers menés ces dernières années : l’extension des cantines scolaires, qui offrent désormais un repas chaud à environ 1,3 million d’écoliers, la généralisation de la gratuité de la scolarité au premier cycle du secondaire, ainsi que le recrutement et la formation continue des enseignants. Une réforme curriculaire, portée par un futur Cadre d’orientation curriculaire aligné sur la vision « Bénin Alafia 2060 », doit par ailleurs consolider les acquis du système éducatif.

Une revue pour mesurer les résultats

Financée par le programme Weziza Educ, cette rencontre dresse le bilan depuis la prise de fonction de l’équipe Wadagni. La note de performance soumise aux acteurs sera analysée à la lumière du Plan sectoriel 2018-2030, de ses acquis comme de ses insuffisances.

Le Secrétaire technique permanent du PDDSE, Wilfried Guezodje, a détaillé le programme des deux jours : « Pendant deux jours, nous ferons le point sur les recommandations de la revue 2025. Nous analyserons ensuite la performance du secteur, puis nous travaillerons en groupes sur le financement, les indicateurs et la coordination ».

Le ministre Armand Kuyema Natta a appelé à une analyse sans concession : « Nous devons analyser sans complaisance les écarts constatés, dégager les recommandations réalistes, les hiérarchiser et les suivre tout au long de l’année 2027. Je compte sur l’alignement des interventions des PTF et tous les acteurs pour que le système éducatif puisse revenir à des normes prévues. Je réitère l’engagement du Gouvernement à poursuivre avec vous, la transformation de notre système éducatif vers la qualité », a-t-il conclu.